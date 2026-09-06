Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares está de volta ao BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2026 14:20

Rio - O camisa 9 do Botafogo, Tiquinho Soares, que foi anunciado há menos de duas semanas, não fará sua estreia neste domingo (6), diante do Palmeiras, em partida válida pelo Brasileirão , no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

O jogador está fazendo um trabalho individual para retornar aos gramados por conta de um longo período sem participar de partidas oficiais. Sua última atuação foi no dia 16 de maio, na derrota por 3 a 1 do Mirassol contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, esteve em campo por apenas 28 minutos.

Por conta do recondicionamento físico, ainda não há uma data específica para sua volta aos gramados. A comissão técnica avalia dia após dia o jogador, com o objetivo de relacioná-lo o quanto antes de volta à equipe principal.

A expectativa para reestreia do jogador histórico do clube é grande. Em sua primeira passagem Tiquinho atuou em 116 jogos, marcou 43 gols e ainda deu 13 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores pelo time, ambos em 2024.