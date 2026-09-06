Tiquinho Soares está de volta ao BotafogoVítor Silva / Botafogo
Tiquinho Soares não é relacionado para Botafogo x Palmeiras
O centroavante foi anunciado há 11 dias pelo Alvinegro, mas segue fazendo um trabalho individual para reestreiar pela equipe
Bellão elogia atuação do Botafogo e evita pensar em efetivação
Treinador interino conquistou o primeiro ponto no Brasileirão no empate sem gols com o Palmeiras, neste domingo (6), no Nilton Santos
Botafogo encaminha contratação com atacante marroquino Hakim Ziyech
Jogador de 33 anos se despediu do Wydad Casablanca e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para fechar a negociação
Marçal vê evolução do Botafogo e enaltece espírito competitivo
Capitão lamentou as chances perdidas, mas elogiou a atuação do Glorioso e destacou a importância do ponto conquistado em casa
Botafogo empata sem gols com Palmeiras e ajuda Flamengo no Brasileirão
Jogo teve protesto dos alvinegros contra Marlon Freitas, expulsão de Barboza e reclamação dos palmeirenses, que perderam a liderança
Torcida do Botafogo rasga bandeirão de Marlon Freitas em reencontro
Faixa em homenagem ao volante foi pintada com o nome de Judas e foi rasgada logo após ser exibida na entrada dos times em campo
Tiquinho Soares não é relacionado para Botafogo x Palmeiras
O centroavante foi anunciado há 11 dias pelo Alvinegro, mas segue fazendo um trabalho individual para reestreiar pela equipe
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