Rodrigo Bellão comanda treino do Botafogo na última sexta-feira (4) - Vitor Silva/Botafogo

Rodrigo Bellão comanda treino do Botafogo na última sexta-feira (4)Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2026 09:20

Onde assistir

A partida terá transmissão de CazéTV (YouTube), Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Como vem o Botafogo

O Glorioso venceu apenas um dos últimos seis jogos. A única vitória da sequência foi a que resultou na eliminação para o Cienciano, do Peru, na Sul-Americana. Em 12º lugar, a três pontos da primeira metade da tabela e a cinco da zona de rebaixamento, o Alvinegro precisa voltar a ganhar para não correr riscos.

Para isso, Rodrigo Bellão deve seguir com Gabriel Batista no gol, mesmo que Warleson já esteja treinando. Além disso, Marçal deve seguir na lateral-esquerda. O treinador pode abrir mão do esquema com três zagueiros.

A provável escalação do Botafogo é: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino (Monzón) e Marçal; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

Como chega o Palmeiras

Líder do Brasileiro, o Palmeiras viu o 2º colocado Flamengo encurtar a distância para apenas um ponto, e precisa vencer para não correr o risco de perder o topo da tabela. Classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Porco vem de tropeços contra Mirassol, Fluminense e Internacional no Brasileiro.

Na tentativa de retomar o caminho das vitórias, Abel Ferreira, que conseguiu um efeito suspensivo após ser condenado pelo STJD, terá o lateral-esquerdo Arthur como desfalque. Vitor Roque, reserva no meio de semana, pode seguir no banco.



O Palmeiras deve ir a campo com: Carlos Miguel; Giay, Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio, Flaco López e Vitor Roque (Evangelista ou Felipe Anderson).

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliar 1: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Auxiliar 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci