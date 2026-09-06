Bellão comanda o Glorioso em busca de uma reação no Brasileirão. - Vitor Silva/Botafogo.

Bellão comanda o Glorioso em busca de uma reação no Brasileirão.Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 06/09/2026 08:00

O Botafogo entra em campo hoje, às 18h30, no Nilton Santos, em busca de uma reação que pode redefinir sua temporada. O Glorioso recebe o líder Palmeiras pela primeira de uma sequência de três partidas consecutivas como mandante, em um roteiro decisivo para deixar a má fase para trás e recuperar a confiança da torcida.



Com apenas uma vitória em seis jogos disputados em agosto, o time comandado pelo técnico interino Rodrigo Bellão tenta reencontrar o caminho das vitórias para se afastar da briga contra o rebaixamento. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo chegou a figurar no G4, mas agora ocupa a 12ª colocação, cinco pontos acima da zona de degola.



A sequência no Nilton Santos aparece como uma oportunidade de reação. Depois do Palmeiras, o Glorioso encara RB Bragantino e Grêmio, nos dias 12 e 16, respectivamente. São nove pontos em disputa diante da própria torcida que podem mudar o cenário alvinegro na tabela e dar novo fôlego à equipe na luta para se afastar da parte de baixo.



O duelo também será marcado pelo reencontro de dois nomes importantes da história recente do Botafogo com a torcida. Marlon Freitas e Barboza voltam ao Nilton Santos pela primeira vez desde que trocaram o Glorioso pelo Palmeiras, agora como adversários. O encontro revive a rivalidade que ganhou força entre os clubes nas disputas pelo Campeonato Brasileiro de 2023 e 2024 e no confronto pelas oitavas de final da Libertadores de 2024.



Do lado alvinegro, a partida pode marcar ainda a reestreia de Tiquinho Soares. O atacante deixou o Botafogo no início de 2025 para defender o Santos, passou pelo Mirassol e agora retorna ao clube. O reencontro com o Palmeiras terá um significado especial para o camisa 9: foi justamente contra o time paulista, pelo Brasileirão de 2024, que Tiquinho marcou o gol que considera o mais importante de sua carreira.

*Reportagem de Vinicius Gomes sob supervisão de Danillo Pedrosa