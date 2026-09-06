Marçal é o capitão do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Marçal é o capitão do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2026 21:00 | Atualizado 06/09/2026 21:05

Rio - Em um jogo marcado por reencontros, o Botafogo empatou sem gols com o Palmeiras , neste domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Capitão alvinegro, o lateral-esquerdo Marçal valorizou a postura do time, que mostrou espírito competitivo durante os 90 minutos e conquistou um ponto importante diante de um dos líderes da competição.

"Faltou o gol. Fizemos um bom jogo, competimos de igual para igual contra um dos líderes e fizemos uma boa partida. Poderíamos ter saído com a vitória, era o que queríamos e lutamos para isso. Agradecemos o empenho da torcida. Precisávamos do resultado. Sabemos que dentro de casa precisamos nos impor e fizemos isso. Tivemos oportunidades, mas não fizemos o gol", disse Marçal.

O jogo foi equilibrado durante os 90 minutos. O Palmeiras teve o controle da posse de bola, mas não criou chances de perigo. O Botafogo, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva e foi mais agressivo quando teve a bola nos pés, criando a oportunidade mais clara do primeiro tempo com Villalba, que perdeu chance cara a cara com o goleiro Carlos Miguel.

No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e pressionou o Botafogo nos primeiros minutos. Maurício teve a melhor chance, mas Gabriel Batista fez grande defesa. Na reta final, o Alvinegro conseguiu equilibrar as ações e esfriou o jogo, mas não teve nenhuma grande chance. O Alviverde, por sua vez, também caiu de ritmo e não conseguiu levar mais perigo.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o Botafogo se afastou da disputa por vaga na Libertadores e vê a zona de rebaixamento mais de perto. Com o empate diante do Palmeiras, o Alvinegro chegou aos 31 pontos e ocupa 13ª posição. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (12), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 27ª rodada.