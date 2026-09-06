Rodrigo Bellão é o técnico interino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão é o técnico interino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2026 22:00 | Atualizado 06/09/2026 22:07

Rio - O Botafogo deu sinais de reação. Com uma postura mais competitiva, o Alvinegro empatou sem gols com o Palmeiras , neste domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão, e conquistou o seu primeiro ponto na competição sob o comando de Rodrigo Bellão. O treinador interino elogiou a atuação da equipe e lamentou as chances claras perdidas.

"Fizemos uma boa partida, acho que era um ponto de equilíbrio que queríamos. Não estamos conformados com o resultado. Trabalhamos e criamos chances para vencermos o jogo. Tivemos chances claras. Tivemos uma melhora no desempenho ofensivo e defensivo. Temos muito a melhorar para evoluir ainda mais. Queremos o resultado junto com o desempenho também", disse.

Rodrigo Bellão assumiu o comando do Botafogo após a demissão de Franclim Carvalho. O treinador português foi demitido após uma sequência de derrotas, incluindo a goleada por 6 a 1 sofrida diante do Cienciano, do Peru, na Sul-Americana. O interino, no entanto, evita pensar na efetivação. Bellão destacou que é funcionário e que está à disposição.

"Eu sou funcionário do Botafogo. Minha situação aqui, gosto de deixar claro para eles também, sou funcionário que quer fazer o melhor pelo clube. Enquanto precisarem de mim aqui vou estar à disposição. Amanhã é folga, terça-feira me apresento para dar um treino que eles precisarem. Vou estar aqui de sorriso e coração aberto para fazer o melhor para o nosso clube, é isso que eu mais desejo aqui", afirmou.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o Botafogo se afastou da disputa por vaga na Libertadores e vê a zona de rebaixamento mais de perto. Com o empate diante do Palmeiras, o Alvinegro chegou aos 31 pontos e ocupa 13ª posição. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (12), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 27ª rodada.