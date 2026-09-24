CEO do Grêmio, Alexandre Leitão em sua coletiva de apresentação no cargoLucas Uebel/Grêmio FBPA
CEO do Grêmio é suspenso após chamar Botafogo de 'time de picaretas'
Dirigente gaúcho atacou o Alvinegro por conta de um gol anulado no último minuto, após ser derrotado por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro
Posicionamento do Botafogo sobre o caso
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Jogador, de 19 anos, que chegou ao Alvinegro no ano passado, está avaliado em R$ 220 milhões e tem contrato até o fim de 2030
Botafogo tem planejamento de redução de estrangeiros no elenco
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Justiça multa Textor e mantém Assembleia sobre SAF do Botafogo
Empresário estadunidense havia aberto processo para suspender a reunião, que discutirá o aumento do capital social nas ações do clube
Botafogo e Tite começam a discutir contratações para 2027; veja planos
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Volante, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2029, mas esteve próximo de deixar o Botafogo na janela de transferência da metade do ano
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