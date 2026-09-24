CEO do Grêmio, Alexandre Leitão em sua coletiva de apresentação no cargo - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

CEO do Grêmio, Alexandre Leitão em sua coletiva de apresentação no cargoLucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 24/09/2026 15:59 | Atualizado 24/09/2026 17:12

Alexandre Leitão, CEO do Grêmio foi julgado pelo STJD, nesta quinta-feira (24) após ter feito duras críticas a arbitragem e definir o Botafogo como "time de picaretas". Na partida atrasada, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Imortal teve um gol anulado no último minuto e acabou derrotado por 3 a 2.

Alexandre recebeu uma suspensão de 20 dias e vai precisar pagar R$ 8 mil em multas por conta das ofensas proferidas ao adversário caricoa após a partida por meio das redes sociais.

Qual a motivação das ofensas?

As ofensas do mandatário gremistas ocorreram por conta de um lance específico na partida que terminou 3 a 2 para o Glorioso, no Brasileirão. Aos 48 minutos da segunda etapa, o centroavante Carlos Vinícius marcou aquele que seria o gol do empate para o clube gaúcho, mas o VAR acabou intervindo no lance, e com a tecnologia do impedimento semiautomático o gol foi anulado, por apenas um centímetro.

Em discordância com a anulação, Alexandre veio as redes sociais se pronunciar: "Futebol é muito cruel. Ser roubado e perder para um time de picaretas! Muito difícil", indagou sobre a situação.

Posicionamento do Botafogo sobre o caso



Em respostas às declarações duras, o CEO do Alvinegro também veio a público: "Esse senhor será processado e terá que justificar em frente ao juízo cada palavra dita", disse.

Além da declaração, por meio de suas redes sociais, o próprio Botafogo soltou uma nota oficial a respeito do caso: "O Botafogo adotará as medidas judiciais cabíveis em face do CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, pela absurda declaração ao término da partida. É de se lamentar que um clube da grandeza do Grêmio FBPA tenha em seu quadro de liderança um profissional de tão baixo nível, reconhecido no mercado por sua recorrente conduta desrespeitosa e desequilibrada com as pessoas ao seu redor nos clubes por onde passa", afirmou o clube.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza