Tite estreou pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Mirassol - Vitor Silva / Botafogo

Tite estreou pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o MirassolVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2026 18:58

Ao lado do novo treinador Tite , o Botafogo já começou os preparativos para 2027. Eliminado nas copas, o time foca em garantir a permanência na Série A do Brasileiro — na qual ocupa o 12º lugar, a seis pontos do Z-4 — para planejar com mais tranquilidade as manobras de mercado do começo da próxima temporada. Nesse cenário, o Glorioso já promove as primeiras reuniões entre a comissão técnica de Tite e o departamento de scout do clube, para alinhar o perfil dos reforços para o novo ciclo, segundo a "ESPN".

A apuração diz que os encontros vêm buscando encontrar o meio-termo entre o que pensam Tite — representado pelo filho e auxiliar Matheus Bachi — e o setor de análise de desempenho sobre o atual elenco. Das discussões, têm saído as primeiras decisões sobre qual estilo de atleta o Alvinegro planeja encontrar no mercado na próxima janela de transferências.

Botafogo quer jogadores altos e físicos

Uma das impressões iniciais, inegociáveis dentro do departamento de scout do clube, é a necessidade de contar com jogadores altos e físicos. Por filosofia interna, o Botafogo costuma priorizar um time com atletas de maior chegada e imposição. Por isso, na hora de buscar novos nomes, deve considerar não só o porte físico, como também a estatura. Sendo assim, é difícil que a comissão técnica traga reforços abaixo de 1,70m.

Glorioso pretende buscar bons negócios no mercado

A prioridade do Botafogo para o início de 2027 é contratar atletas com um bom custo-benefício, as chamadas "oportunidades de mercado". Ainda que em primeiro momento não planeje realizar grandes investimentos, a ideia do clube é que, caso aconteçam, eles sejam feitos em jovens jogadores, com alto potencial de revenda no futuro. Se a equipe conseguir uma classificação à Libertadores, é provável que o investimento em reforços seja maior.

Botafogo aguarda proposta elevada por Danilo