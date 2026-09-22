De volta à sua antiga casa, Tiquinho Soares treina pelo AlvinegroVitor Silva/Botafogo
Matheus Martins e Tiquinho fazem trabalho à parte no Botafogo
Jogadores estão com condição física pior que os seus companheiros; Alvinegro volta a entrar em campo no próximo dia 7 contra o Vasco
Botafogo se reapresenta de olho na reta final da temporada
Recém-contratado, Tite espera aproveitar a Data Fifa para conhecer melhor o elenco alvinegro e implementar o seu estilo de jogo
Matheus Martins e Tiquinho fazem trabalho à parte no Botafogo
Jogadores estão com condição física pior que os seus companheiros; Alvinegro volta a entrar em campo no próximo dia 7 contra o Vasco
Domingos Andrade atua por 18 minutos em dois meses de Botafogo
Contratado durante a última janela de transferências, meio-campista angolano só entrou em campo uma vez, em meados de agosto
Textor é condenado a indenizar juiz de Botafogo 3x4 Palmeiras
Empresário estadunidense se manifestou com indignação; Ele terá de pagar R$ 50 mil ao árbitro por danos morais, mas pode entrar com recurso
Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio por críticas; entenda
Alexandre Leitão chamou o Glorioso de 'time de picaretas' após a derrota em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Textor faz apelo ao social para retomar controle do Botafogo
Empresário venceu uma ação da Justiça dos Estados Unidos para manter o poder do Alvinegro e pediu para manter o diálogo com o associativo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.