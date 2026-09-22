De volta à sua antiga casa, Tiquinho Soares treina pelo Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

De volta à sua antiga casa, Tiquinho Soares treina pelo AlvinegroVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/09/2026 18:20

Os dois jogadores estão abaixo fisicamente dos companheiros. O centroavante estava há um tempo sem jogar desde que saiu do Mirassol, enquanto o jovem atacante esteve perto de ir para o Dínamo Moscou, da Rússia, mas foi reprovado nos exames médicos.

Com a paralisação devido aos jogos da seleção brasileira, o Botafogo só voltará a entrar em campo no próximo dia 7. O adversário será o Vasco no Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.

Com isso, o treinador Tite terá tempo de trabalhar melhor os seus jogadores. Ele foi anunciado como o novo comandante do clube carioca na última quarta-feira (16) e fez sua estreia na derrota para o Mirassol no última sábado (26).

Tite, que assinou contrato até o fim de 2028, estava sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.

Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.



O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.



O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.