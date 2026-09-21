Empresário norte-americano John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Empresário norte-americano John TextorVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2026 22:56

Textor foi condenado pela 4ª Vara Cível de Curitiba a pagar R$ 50 mil reais, mais custas processuais e honrários advocatícios, a Traci. A decisão cabe recurso, e vale lembrar que a pedida inicial foi de R$ 100 mil. A denúncia foi feita pelo juiz em julho de 2024, porque o empresário o acusou de manipular as imagens exibidas pelo VAR do lance que resultou na expulsão do zagueiro Adryelson, naquela famosa virada palmeirense no Nilton Santos.

As acusações de manipulação, feitas por Textor através de vídeos nas redes sociais, sugeriam que o comandante do VAR teria influenciado Bráulio da Silva Machado, árbitro da partida, a expulsar o defensor. Diante da condenação, o ex-mandatário do Glorioso não só terá de pagar a indenização, como também terá de remover duas dessas postagens de sua conta no Instagram.

Em pronunciamento enviado à "ESPN", o investidor alegou que "não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre esse processo", mas que, ainda assim, mantém "todas as preocupações que manifestei na época sobre a manipulação indevida das imagens".

Confira o pronunciamento de Textor

"Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre esse processo. Acreditava que o caso ainda estivesse em andamento e não participei da minha própria defesa.



Dito isso, mantenho todas as preocupações que manifestei na época sobre a manipulação indevida das imagens no nosso jogo decisivo contra o Palmeiras.



Também gostaria de lembrar ao público que uma análise completa das imagens do VAR levou o presidente da CPI do Senado a declarar publicamente que “o Sr. Textor nos apresentou provas incontestáveis de manipulação do VAR”.



Minha posição sempre foi defender o Botafogo e exigir respostas quando acreditava que o clube havia sido prejudicado. Essa luta fez parte de uma transformação mais ampla no clube - que foi seguida por um 2024 extraordinário, com o Botafogo conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.



Tenho orgulho do que conquistamos juntos em 2024 e sempre defenderei meu compromisso com o Botafogo e com seus torcedores".