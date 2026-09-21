Empresário norte-americano John TextorVítor Silva / Botafogo

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João Vitor Cravo
Em meio a tentativas de voltar ao controle da SAF do Botafogo, John Textor sofreu derrota inesperada na Justiça. O empresário estadunidense foi condenado pela Justiça do Paraná a indenizar o árbitro Rafael Traci, parte do VAR de Botafogo 3x4 Palmeiras em 2023, por danos morais. O ex-mandatário do Glorioso o havia acusado de manipulação, e manteve a posição em pronunciamento oficial. A informação foi trazida pela "ESPN".
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Textor foi condenado pela 4ª Vara Cível de Curitiba a pagar R$ 50 mil reais, mais custas processuais e honrários advocatícios, a Traci. A decisão cabe recurso, e vale lembrar que a pedida inicial foi de R$ 100 mil. A denúncia foi feita pelo juiz em julho de 2024, porque o empresário o acusou de manipular as imagens exibidas pelo VAR do lance que resultou na expulsão do zagueiro Adryelson, naquela famosa virada palmeirense no Nilton Santos.
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As acusações de manipulação, feitas por Textor através de vídeos nas redes sociais, sugeriam que o comandante do VAR teria influenciado Bráulio da Silva Machado, árbitro da partida, a expulsar o defensor. Diante da condenação, o ex-mandatário do Glorioso não só terá de pagar a indenização, como também terá de remover duas dessas postagens de sua conta no Instagram.
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Em pronunciamento enviado à "ESPN", o investidor alegou que "não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre esse processo", mas que, ainda assim, mantém "todas as preocupações que manifestei na época sobre a manipulação indevida das imagens".

Confira o pronunciamento de Textor

"Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre esse processo. Acreditava que o caso ainda estivesse em andamento e não participei da minha própria defesa.

Dito isso, mantenho todas as preocupações que manifestei na época sobre a manipulação indevida das imagens no nosso jogo decisivo contra o Palmeiras.

Também gostaria de lembrar ao público que uma análise completa das imagens do VAR levou o presidente da CPI do Senado a declarar publicamente que “o Sr. Textor nos apresentou provas incontestáveis de manipulação do VAR”.

Minha posição sempre foi defender o Botafogo e exigir respostas quando acreditava que o clube havia sido prejudicado. Essa luta fez parte de uma transformação mais ampla no clube - que foi seguida por um 2024 extraordinário, com o Botafogo conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Tenho orgulho do que conquistamos juntos em 2024 e sempre defenderei meu compromisso com o Botafogo e com seus torcedores".