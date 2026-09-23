Tite começa a caminhada para afastar de vez o Botafogo da zona de rebaixamento - Vitor Silva/Botafogo

Tite começa a caminhada para afastar de vez o Botafogo da zona de rebaixamentoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2026 13:27

o mau momento de jogadores até a fragilidade defensiva. O Botafogo iniciou os treinos durante a Data Fifa nesta quarta-feira (23) e não tem tempo a perder. Ainda sob risco de rebaixamento, Tite terá um período valioso para conhecer melhor o elenco e, principalmente, ajustar os muitos problemas que acompanham o time, desde

O maior desafio de Tite

São muitas missões que basicamente podem ser resolvidas de uma vez: com uma melhor organização tática. Conhecido por esse tipo de trabalho, o técnico recém-chegado buscará um melhor equilíbrio da equipe como um todo, mas com foco na defesa e no meio de campo, que atualmente são a principal dor de cabeça.

Afinal, o Botafogo tem a terceira pior defesa do Brasileirão, com 45 gols sofridos em 28 partidas, melhor apenas do que os dois últimos colocados, Chapecoense (53) e Remo (47). E isso não passa apenas pelos zagueiros e laterais.



O Glorioso tem um problema crônico em 2026 que é a fragilidade do meio de campo, pouco combativo e muito espaçado. Esse ajuste se faz necessário, tanto no posicionamento dos jogadores quanto na postura em campo.



"Em termos de equipe, equilíbrio. Em posse de bola tem que ser consistente, mas tem que ser criativo também. Ser efetivo, traduzir em gols. Nesse tempo de trabalho vamos ter isso", avaliou o técnico.

Recuperar jogadores do Botafogo

E além dessa organização tática que pretende implantar, Tite também tem a questão individual para trabalhar bastante. Isso porque há muitos jogadores em momentos ruins e que são importantes, em especial Danilo, Junior Santos, Medina, Matheus Martins e Arthur Cabral.



Além de recuperar quem não está bem, o técnico terá um tempo maior para encaixar os reforços que chegaram na última janela de transferências e são a esperança de uma melhora na qualidade técnica, como o marroquino Ziyech, que ainda precisa melhorar a parte física.



"Tem um grupo que está chegando agora. Atletas chegando e quatro deles se apresentando. Quando tem momento de transição tem que ter paciência em cima do desempenho individual de cada um. Erros vão acabar acontecendo", disse Tite.



Fator casa também merece atenção

Outro ponto importante que o Botafogo precisa trabalhar para esta reta final de temporada é o desempenho no Nilton Santos. Antes uma força, o estádio virou um dos motivos para a má campanha no Brasileirão, já que foram apenas 21 pontos conquistados dos 35 no total.



O desempenho de 50%, com cinco vitória, seis empates e três derrotas em 14 partidas, faz do Glorioso o sexto pior mandante da competição.