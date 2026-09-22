Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país - Lívia Villas Boas/CBF

Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país Lívia Villas Boas/CBF

Publicado 22/09/2026 10:50

cenário atual de grande investimento no mercado sul-americano, os clubes terão de se adaptar, em especial Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

O Brasileirão começa a reduzir em 2027 o limite de estrangeiros que podem ser relacionados para as partidas, até chegar ao máximo de cinco jogadores em 2030. Diante do, os clubes terão de se adaptar, em especial Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

Dos quatro grandes do Rio, três têm mais do que os nove jogadores estrangeiros permitidos atualmente. Somente o Tricolor está no limite.

Entretanto, se a nova regra para o Brasileirão já estivesse em vigor, apenas o Cruz-Maltino teria um problema imediato em sua equipe titular. Os outros rivais teriam mais disponibilidade de brasileiros para suprir essas vagas, apesar de também sofrerem com a lista de relacionados.



Isso fica claro com a última rodada do Brasileirão. O Flamengo e o Vasco, por exemplo, tiveram nove estrangeiros à disposição, o limite atual. Já o Fluminense, sete, e o Botafogo, seis.



Botafogo tem 12 estrangeiros



Com a chegada do técnico Tite, a hierarquia dentro do elenco ainda deve sofrer algumas alterações. Mas com base na temporada até aqui, é possível dizer que dois jogadores nascidos fora do Brasil são titulares incontestáveis, Montoro e Ferraresi, enquanto Monzón briga por vaga com Arthur Chaves.



Medina e Villalba são utilizados com frequência, enquanto Ziyech chegou para jogar no ataque, mas ainda precisa de tempo de adaptação. Esses seis nomes estariam garantidos no limite de oito estrangeiros para o Brasileirão de 2027.



Kadir é um jovem que vem ganhando chances em algumas partidas e Jordan Barrera está machucado. Já Domingos Andrade, Jhoan Hernández e Loor são pouco aproveitados e saem atrás em possível diminuição no elenco do Botafogo na próxima temporada.



Flamengo com um dilema



A diretoria rubro-negra foi um das que votou contra a nova regra e tem motivos, já que tem investido cada vez mais no mercado exterior. Com 10 estrangeiros no elenco (mais Jorginho que é ítalo-brasileiro), o técnico Leonardo Jardim costuma utilizar praticamente todos.



Três são titulares incontestáveis: Rossi, Pulgar e Arrascaeta. Já Varela se reveza com Emerson Royal, enquanto Carrascal e Gonzalo Plata disputam uma vaga no ataque e são constantemente utilizados na equipe titular, sendo que o último chegou a ser negociado mas voltou.



Os dois poderiam dar lugar a Lucas Paquetá ou Luiz Araújo, se o limite já fosse imposto em 2026. Saúl e De La Cruz são os que menos têm chance atualmente. E os recém-chegados Joaquín Freitas e Valencia ainda buscam afirmação.



Fluminense teria vida mais fácil



Com base na temporada de 2026, o elenco tricolor seria o menos prejudicado no Brasileirão. Afinal, dos nove estrangeiros, três são titulares: Millán, Canobbio e Soteldo. Serna é outro constantemente utilizado, assim como Acosta.



Castillo e Savarino, entretanto, perderam espaço depois da Copa do Mundo e têm poucas chances com Marcão. Já Freytes passou ser quarta ou quinta opção para a zaga e pode sair ao fim do ano, assim como Germán Cano, que convive há dois anos com problemas físicos e não consegue uma sequência.



Vasco em alerta



Por outro lado, o Cruz-Maltino tem o time que mais sofreria com uma redução imediata de estrangeiros. Afinal, atualmente conta com Cuesta ou Salvidia na zaga, Sosa como primeiro volante, Lescano como camisa 10 e Colidio e Andrés Gómez como destaques no ataque.



Somente com esses cinco o Vasco chegaria ao limite para o Brasileirão de 2030. Mas já terá de se desfazer de jogadores para 2027, pois tem 11 de fora do Brasil no elenco, ou seja três a mais.



Neste caso, Nuno Moreira, Marino Hinestroza e Spinelli aparecem como favoritos a deixar a SAF, diante do baixo desempenho na temporada. Rojas teve altos e baixos e perdeu espaço, enquanto Puma Rodríguez é utilizado com frequência.