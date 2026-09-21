Reunião entre CBF e clubes das séries A e B aconteceu em um hotel na Barra da TijucaLuciana Vermell / CBF
Redução no limite de estrangeiros do Brasileirão irrita torcedores
Decisão desagradou boa parte das torcidas brasileiras e está repercutindo nas redes sociais; CBF é o principal alvo das reclamações
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Barcelona teme desgaste de Raphinha após convocação para a Seleção
Diretoria receia que a sequência de compromissos aumente o cansaço físico do atacante, que vem sendo o principal destaque da equipe
Clubes concordam em reduzir limite de estrangeiros no Brasileirão
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CEO do Atlético-MG explica saída de Hulk: 'Virada de página'
Dirigente revela bastidores da transferência ao Fluminense e afirma que clube planejava despedida especial para o ídolo
Palmeiras pedirá aumento da carga para o Fluminense na Libertadores
Tricolor das Laranjeiras se mantém irredutível, pede quatro mil entradas e que o clube paulista faça valer o regulamento
Torcida do Vasco exalta momento de Saldivia: 'Fase dele é incrível'
Zagueiro uruguaio ainda não havia conquistado a confiança do torcedor, mas começa a se firmar na equipe sob comando de Pedro Emanuel
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