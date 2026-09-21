Hulk em ação pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Hulk em ação pelo FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/09/2026 18:43

A saída de Hulk do Atlético-MG para o Fluminense , em maio deste ano, foi definida após um impasse sobre a continuidade da carreira do atacante. Em entrevista à 'CNN', o CEO da SAF alvinegra, Pedro Daniel, revelou que o clube não pretendia oferecer mais um ano de contrato ao jogador.

O Galo, de acordo com o dirigente, chegou a apresentar um projeto para manter Hulk ligado à instituição depois do fim de sua trajetória nos gramados. A ideia era transformá-lo em uma espécie de símbolo da nova estrutura atleticana, com participação estratégica nos negócios.

"Nós fizemos um jantar com o Hulk na semana em que assumi o clube. Apresentei a ele o que o Atlético gostaria de proporcionar, e ele se emocionou. Disse que estava há tantos anos no clube e que ninguém nunca tinha se sentado com ele para apresentar um projeto tão audacioso e interessante como aquele. A partir disso, ele entrou em uma reflexão muito grande sobre o que queria para a sequência da carreira", disse Pedro Daniel.



Os mineiros ofereceram a possibilidade de permanência até o fim do ano, quando preparariam uma despedida especial. Apesar da proposta, o atacante decidiu continuar a trajetória dentro dos gramados.



"Apresentamos como o Hulk poderia ser um franchise player, o jogador da franquia, um símbolo da instituição. Nós acreditávamos que ele estava na fase final de sua trajetória dentro do Atlético. No entanto, ele queria continuar jogando. Respeitamos essa decisão e explicamos que não seria possível oferecer mais um ano de contrato naquele momento", prosseguiu o dirigente.

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Pedro Daniel também destacou sua postura profissional durante a passagem pelo Galo. Para ele, o atleta servia de referência principalmente aos jogadores mais novos.



"É quase uma virada de página para o clube. O Hulk é um profissional de altíssimo nível, um cara que chega cedo e é sempre um dos últimos a ir embora. É um exemplo dentro do elenco. Era legal ver como ele, de fato, puxava isso em termos de profissionalismo entre os mais jovens. Se o Hulk está fazendo, então eu também vou fazer", afirmou.



Sem acordo para permanecer em Minas Gerais, Hulk acertou com o Fluminense. Ele iniciou a passagem pelo Tricolor ainda em 2026, enquanto o Atlético-MG encerrou um ciclo vitorioso, marcado pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambas em 2021.

Pedro Daniel também destacou sua postura profissional durante a passagem pelo Galo. Para ele, o atleta servia de referência principalmente aos jogadores mais novos."É quase uma virada de página para o clube. O Hulk é um profissional de altíssimo nível, um cara que chega cedo e é sempre um dos últimos a ir embora. É um exemplo dentro do elenco. Era legal ver como ele, de fato, puxava isso em termos de profissionalismo entre os mais jovens. Se o Hulk está fazendo, então eu também vou fazer", afirmou.Sem acordo para permanecer em Minas Gerais, Hulk acertou com o Fluminense. Ele iniciou a passagem pelo Tricolor ainda em 2026, enquanto o Atlético-MG encerrou um ciclo vitorioso, marcado pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambas em 2021.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo