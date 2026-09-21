Atual técnico da Holanda, Xavi HernándezAFP
"A decisão mais difícil talvez tenha sido conversar com Memphis. Temos uma boa relação e ele foi incrível. A sua reação foi muito madura. Ele entendeu tudo (não ter sido chamado) tenho muito respeito por ele e quero dizer que as portas da seleção estão abertas para todos os jogadores", afirmou o agora treinador da seleção holandesa em entrevista coletiva nesta segunda-feira.
Maior artilheiro da história da equipe europeia, o atacante vive uma temporada atípica em 2026 e marcou apenas um gol pelo Corinthians neste ano. Questionado a falar sobre os motivos que levaram a exclusão do atleta na lista de convocados para os jogos da Liga das Nações neste período que corresponde ao final de setembro e início de outubro, o espanhol foi evasivo em sua resposta.
"Isso é confidencial, sabe? É uma conversa entre o treinador da seleção da Holanda e o Memphis. Ele sabe de tudo, entendeu toda a situação e essa é a parte mais importante", enfatizou Xavi Hernández durante a conversa com os jornalistas.
A Holanda integra o Grupo A2 da Liga das Nações e entra em ação nesta quinta-feira (24), na Johan Cruijff Arena, diante da Alemanha. No segundo compromisso, os holandeses visitam a Sérvia, no domingo (27) e voltam a jogar fora de casa contra a Grécia, no dia 1º de outubro. No dia 4, desta vez na casa do PSV, a equipe comandada por Xavi recebe a Sérvia.
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