Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 21/09/2026 15:23

“O Real Madrid vai para a pausa da Data Fifa e segue esperando Vinicius. O brasileiro voltou a passar em branco no dérbi e o debate sobre sua titularidade não para de crescer. Para Mourinho segue sendo intocável, mas a realidade é que Vini oferece poucos argumentos para seguir como titular”, escreveu o ‘Marca’.



“No Metropolitano esteve desaparecido. Interveio pouco e quando fez não somou nada positivo. Mourinho o substituiu aos oito do segundo tempo ao ficar com dez jogadores”, completou.

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O ‘As’ também comentou o mau desempenho do brasileiro: “Ausente em campo. Nunca encontrou seu ritmo, nem criou perigo com seus passes. E apesar de quase não ter causado impacto, foi o primeiro jogador a ser substituído, junto com Güler. Mais cedo do que nunca, em um dia tão crucial. Ele saiu de campo reconhecendo as circunstâncias difíceis. Nem ele mesmo se surpreendeu com a própria substituição”. O ‘As’ também comentou o mau desempenho do brasileiro: “Ausente em campo. Nunca encontrou seu ritmo, nem criou perigo com seus passes. E apesar de quase não ter causado impacto, foi o primeiro jogador a ser substituído, junto com Güler. Mais cedo do que nunca, em um dia tão crucial. Ele saiu de campo reconhecendo as circunstâncias difíceis. Nem ele mesmo se surpreendeu com a própria substituição”.

Números em 2026/27

Um dos principais nomes do clube espanhol nos últimos anos, Vini Jr ainda não conseguiu engrenar nesta temporada. Até aqui, soma um gol e três assistências em oito jogos, todos como titular.

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Agenda

Agora, Vini Jr estará à disposição da Seleção para os amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro. O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Villarreal, dia 10, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

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O time merengue é o quarto colocado na tabela, com 15 pontos. O líder é o Barcelona, que tem 21.