Jovem viajou de Ceuta até a Península Ibérica escondido na parte de baixo do ônibus do Real Valladolid - Redes sociais / Reprodução

Jovem viajou de Ceuta até a Península Ibérica escondido na parte de baixo do ônibus do Real ValladolidRedes sociais / Reprodução

Publicado 21/09/2026 14:39

Um menor marroquino viajou de Ceuta até a Península Ibérica escondido na parte de baixo de um ônibus do Real Valladolid, na volta de uma partida da Segunda Divisão espanhola disputada nesse enclave espanhol no norte da África.