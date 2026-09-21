Jovem viajou de Ceuta até a Península Ibérica escondido na parte de baixo do ônibus do Real ValladolidRedes sociais / Reprodução
O jovem imigrante foi descoberto depois que jogadores da equipe escutaram ruídos estranhos na parte de baixo do veículo após percorrer vários quilômetros, informaram nesta segunda-feira (21) à AFP fontes do clube espanhol.
O Valladolid retornava na madrugada desta segunda-feira para sua cidade, no centro da Espanha, após disputar no domingo (20) uma partida da Segunda Divisão espanhola no campo do Ceuta (1-1).
O ônibus parou em uma área de serviço e os jogadores descobriram o menor no eixo das rodas traseiras do veículo.
O jovem viajou no compartimento inferior do ônibus durante toda a travessia de balsa de Ceuta até a península, além de mais cem quilômetros, até que finalmente pediu ajuda.
Ele foi atendido pela própria delegação do clube de Valladolid, que lhe deu comida, água e roupa, enquanto a Guarda Civil chegava.
Os agentes assumiram a responsabilidade pelo menor e a equipe pôde seguir seu caminho até Valladolid.
Nos últimos anos, houve alguns casos similares de imigrantes que tentam passar de Ceuta para a península escondidos em diferentes veículos que fazem a travessia de um lado ao outro do Estreito de Gibraltar.
Ceuta sofreu, nos dias 30 e 31 de julho, uma entrada em massa de dezenas de milhares de imigrantes provenientes do Marrocos, da qual a maioria retornou horas depois.
No entanto, vários milhares ficaram em Ceuta, onde a situação foi se deteriorando, dando lugar a tensões e manifestações quase diárias da população local, que exige um retorno à normalidade.