Maracanã pode passar por reforma completa do gramado - Divulgação/Maracanã

Maracanã pode passar por reforma completa do gramadoDivulgação/Maracanã

Publicado 21/09/2026 12:55

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a tese do Flamengo e deu ganho de causa para o Vasco por uma ação de 2023. Em decisão publicada na última sexta-feira (18), o tribunal desconsiderou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro apontou que não há razão para culpar o Cruz-Maltino por possíveis danos no gramado do Maracanã, segundo informações da "ESPN".

"O laudo, àquela época, era meramente hipotético, o que se extrai tanto da data de sua confecção, anterior à partida, quanto, agora, das próprias expressões empregadas pelo embargante (Flamengo), todas formuladas no futuro do pretérito ("comprometeria", "poderia", "geraria" etc.), revelando tratar-se de prognósticos acerca de possíveis consequências futuras", disse a decisão.

O tribunal acrescentou que o Flamengo deveria ter apresentado provas, como imagens e reportagens mencionadas na contestação. Na última semana, o Vasco se defendeu e apontou que, também no mesmo ano em questão, apenas no mês de abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove jogos no Maracanã. O Cruz-Maltino ainda apresentou decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o relatório.

"Os danos no gramado não são oriundos de Vasco x Palmeiras, principalmente em um contexto de ser fato público e notório até os dias atuais questionamentos acerca da qualidade do gramado do Maracanã (...) a existência de nove partidas já agendadas para o mesmo mês de abril e a realização reiterada de jogos em dia consecutivos pelos próprios Flamengo e Fluminense", afirmou a defesa do Vasco.

A decisão da Justiça do Rio de Janeiro ocorre em meio a uma disputa do Vasco com Flamengo e Fluminense, que são responsáveis pela administração do Maracanã, para mandar a semifinal da Sul-Americana no estádio. A Conmebol não permite que a fase seja disputada em estádios com menos de 30 mil lugares, o que impede o Cruz-Maltino de jogar em São Januário.

Sem o próprio estádio à disposição, o Vasco deseja em mandar o jogo no Maracanã. Porém, há conflito com Flamengo e Fluminense, que também vão disputar a semifinal da Libertadores. A dupla alega que o gramado sofre com desgaste. Há, inclusive, planejamento para trocar o piso durante a Data Fifa após o jogo da NFL, a liga de futebol americano, no próximo domingo (27).