Diretor de futebol, José Boto conversa com Bap, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / CRF
Boto cita relação 'muito positiva' com Bap e elogia janela do Flamengo
Diretor de futebol afirmou que muitos clubes são geridos 'de fora para dentro', e celebrou que o Mais Querido fuja deste padrão
Boto cita relação 'muito positiva' com Bap e elogia janela do Flamengo
Diretor de futebol afirmou que muitos clubes são geridos 'de fora para dentro', e celebrou que o Mais Querido fuja deste padrão
Deco exalta 'nova faceta' de Raphinha e crava: 'Álvarez é passado'
Dirigente do Barcelona se mostrou surpreso com boa forma do brasileiro como centroavante e descartou nova investida pelo argentino
Caio Ribeiro comenta ausência de André e Nino na Seleção: 'São opções'
Volante do Wolverhampton está desde outubro de 2025 sem ser chamado para a Canarinho, enquanto Nino não é convocado desde 2023
Quinnen Williams sonha com primeira vitória internacional na NFL
Defensor do Dallas Cowboys disputará o terceiro jogo fora dos Estados Unidos na carreira e cobra atenção para evitar distrações
Kyle Hamilton vive expectativa para conhecer o Rio: 'Muito legal'
Safety do Baltimore Ravens vai disputar o segundo jogo internacional da carreira pela franquia e visitará o Brasil pela primeira vez
Com gol anulado de CR7, Portugal vence em estreia na Liga da Nações
Em jogo tranquilo para os mandantes, João Félix garantiu a vitória da seleção portuguesa com um golaço na metade da primeira etapa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.