Diretor de futebol, José Boto conversa com Bap, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Diretor de futebol, José Boto conversa com Bap, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 24/09/2026 21:12

José Boto, português e diretor de futebol no Flamengo desde janeiro de 2025, deu declarações sobre os bastidores da "alta cúpula" do clube nesta quinta-feira (24). O dirigente contou ter ótima relação com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, conhecido pelo apelido Bap. Além disso, ele detalhou sua função dentro do Mais Querido e exaltou o comportamento da diretoria no mercado. desde janeiro de 2025, deu declarações sobre os bastidores da "alta cúpula" do clube nesta quinta-feira (24). O dirigente contou ter ótima relação com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, conhecido pelo apelido Bap. Além disso, ele detalhou sua função dentro do Mais Querido e exaltou o comportamento da diretoria no mercado.

"A relação com o presidente Bap é muito boa, muito positiva. Muitas vezes os clubes são geridos de fora para dentro e nós não deixamos que assim seja. Eu e o presidente decidimos que vamos manter a nossa estratégia, mesmo que os canais do YouTube e influenciadores digam coisas completamente diferentes. No futebol profissional, não podemos deixar que a opinião exterior influencie a gestão do clube", iniciou Boto.



Grande parte dos comentários de canais e influenciadores, citados pelo português, se tratam de críticas em relação ao comportamento do Rubro-Negro na última janela de transferências. Depois de fracassar nas tentativas de contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique, o clube optou por mirar transferências mais "pé no chão", encerrando o período com as chegadas de Joaquín Freitas e Anthony Valencia.

Boto responde críticas

Diante das críticas recebidas por seu desempenho no mercado e pelas frustrações em transferências recentes, José Boto preferiu enfatizar as outras atribuições que ele cumpre no Flamengo. O dirigente reforçou que sua tarefa não é somente trazer reforços para o elenco.

"O diretor esportivo não é apenas a pessoa que contrata jogadores nas janelas e depois desaparece. É um trabalho diário de gestão das várias equipes multidisciplinares do clube, colocando todas elas a serviço da equipe de futebol e da performance que queremos. No Flamengo, tudo o que não seja ganhar é um mau resultado", relatou.



Em seguida, o diretor de futebol deu breve explicação sobre o planejamento e a montagem do elenco para esta temporada. Segundo ele, o principal movimento do Mais Querido foi manter as principais peças da equipe campeã brasileira e continental em 2025. Em paralelo, o dirigente focou em jovens que podem render a médio prazo.

"O Flamengo não tem como objetivo vender jogadores. Compra para rendimento, e o nosso mote é vencer, vencer, vencer. Podemos agora pensar no médio prazo porque o que tínhamos em casa já era muito competitivo", completou José Boto.

