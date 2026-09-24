Caio Ribeiro durante o programa ao vivo 'Seleção Sportv' - Reprodução

Caio Ribeiro durante o programa ao vivo 'Seleção Sportv'Reprodução

Publicado 24/09/2026 20:12 | Atualizado 24/09/2026 20:14

Comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro abordou os motivos para André e Nino, ambos ex-atletas do Fluminense, terem parado de ser convocados para a seleção brasileira . Durante o programa 'Seleção sportv', o ex-jogador apontou os clubes atuais dos jogadores, Wolverhampton e Zenit, como os maiores culpados.

Além disso, Caio também afirmou que concorda com Ancelotti quanto à não-convocação dos atletas, e demonstrou não entender o motivo para eles permanecerem em suas equipes.

"Eu adoro o André, convocaria se não estivesse na segunda divisão da Inglaterra. Eu acho o Nino um dos melhores zagueiros que a gente tem, no desarme, na qualidade de saída de bola. Mas eles fizeram uma opção deles e tem que ter um preço. Não sei se é financeiro, gratidão ao clube, adaptação ao país novo, mas pra Seleção Brasileira não serve", declarou o comentarista.

No período em que os dois jogadores atuavam pelo Fluminense, havia se criado uma grande expectativa por parte dos torcedores brasileiros de que ambos fariam parte do novo ciclo da Seleção. No entanto, Nino deixou de ser convocado a partir do momento em que saiu do futebol brasileiro e foi para a Rússia, no final de 2023. Já André, parou de ser chamado durante o ínicio da má fase do Wolverhampton, que acabou sendo rebaixado na última temporada.

Inclusive, a dupla não esteve presente sequer na pré-lista de 51 nomes para a Copa do Mundo deste ano, indicando uma falta de interesse total da federação e da comissão de Carlo Ancelotti em chamá-los.

Porém, mesmo deixando de serem opções para a seleção brasileira, os jogadores aparentam estar satisfeitos. Nino está há praticamente três anos na equipe russa e chegou a negociar uma renovação com o time, após optar por permanecer no meio deste ano. Enquanto isso, André renovou até 2030 com o Wolverhampton logo após ter sido rebaixado para a segunda divisão inglesa.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo