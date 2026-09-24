Cristiano Ronaldo na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, em partida válida pela Liga das NaçõesDivulgação/UEFAEuro
Com gol anulado de CR7, Portugal vence em estreia na Liga da Nações
Em jogo tranquilo para os mandantes, João Félix garantiu a vitória da seleção portuguesa com um golaço na metade da primeira etapa
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