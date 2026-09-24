Cristiano Ronaldo na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, em partida válida pela Liga das Nações - Divulgação/UEFAEuro

Cristiano Ronaldo na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, em partida válida pela Liga das NaçõesDivulgação/UEFAEuro

Publicado 24/09/2026 19:14

Sob comando do técnico Jorge Jesus e liderado pelo astro Cristiano Ronaldo, Portugal estreou na Liga das Nações da Uefa com uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, nesta quinta-feira (24), em Lisboa.

A seleção portuguesa somou seus três primeiros pontos no Grupo D graças ao gol de João Félix, aos 22 minutos do primeiro tempo. Com isso, igualou a pontuação da Noruega, que venceu a Dinamarca por 3 a 2.

"Marcamos um gol e não sofremos nenhum. É algo muito positivo", resumiu após a partida o meia Bruno Fernandes, à "BBC". "Acho que foi um bom jogo. Tivemos o controle e criamos muitas chances, mas não conseguimos marcar mais gols. Queríamos os três pontos e conseguimos", acrescentou o jogador do Manchester United.

Portugal começou dominando claramente e criando as primeiras oportunidades de gol, incluindo duas de Cristiano Ronaldo nos primeiros 15 minutos, até ser recompensado com um golaço de João Félix, que acertou belo chute cruzado da entrada da área.

Os galeses pouco ameaçaram, enquanto CR7 buscava insistentemente o ataque para ampliar sua marca pessoal e continuar se aproximando da marca de 1.000 gols na carreira.

No início do segundo tempo, o astro português teve uma chance claríssima em um cruzamento a meia altura de Pedro Neto, mas mandou a bola por cima do travessão (48').

O público no estádio José Alvalade, em Lisboa, onde Cristiano deu seus primeiros passos como profissional no Sporting, explodiu de alegria quando o ídolo finalmente mandou a bola para o fundo da rede, mas o VAR entrou em ação para anular o gol por impedimento (60').

Apenas cinco minutos depois, Jorge Jesus substituiu o camisa 7, que terá que esperar esperar para se aproximar do milésimo gol: ainda faltam 21.

Com a saída do capitão, Portugal diminuiu o ritmo e os galeses cresceram na partida, mas não conseguiram ameaçar a vitória dos donos da casa.

Cristiano Ronaldo, que na véspera da partida havia afirmado que prefere não pensar em uma eventual aposentadoria da seleção portuguesa, não conseguiu esconder uma certa decepção ao passar a braçadeira para Bruno Fernandes, depois de não ter conseguido marcar.