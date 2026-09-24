Arrascaeta em derrota do Uruguai - Divulgação Uruguai

Arrascaeta em derrota do UruguaiDivulgação Uruguai

Publicado 24/09/2026 10:35

O Uruguai foi a primeira seleção a entrar em campo nesta Data FIFA , contando com jogadores convocados pelo Flamengo. Mas a noite esteve longe de ser generosa com a Celeste e tampouco ofereceu a Giorgian de Arrascaeta o tempo necessário para mudar a história da partida.

O camisa 10 rubro-negro e Guillermo Varela começaram no banco de reservas por opção do técnico Diego Forlán. Arrascaeta só foi chamado ao jogo aos 23 minutos da etapa final, quando o relógio já corria contra o Uruguai e o placar ainda registrava igualdade.

Pouco pôde fazer.

O Japão saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, com Kuryu Matsuki. O Uruguai reagiu e encontrou o empate ainda antes do intervalo, com Maximiliano Araújo, recolocando a Celeste no jogo.

Mas futebol também se decide nos pequenos espaços de tempo e, no acréscimo da etapa final, o Japão encontrou justamente esse espaço.

Kento Shiogai e Ayase Ueda marcaram e transformaram um empate que parecia encaminhado em uma derrota contundente. No fim das contas, Japão 3, Uruguai 1.

Para Arrascaeta, restou uma participação curta, quase um aceno em uma partida que já caminhava para o desfecho. O meia do Flamengo entrou quando a partida pedia mais do que talento individual: exigia tempo, controle e capacidade de alterar o rumo de uma história que já começava a escapar das mãos uruguaias.

A Celeste volta a campo no dia 28 de setembro, diante da Coreia do Sul, novamente em compromisso amistoso. Depois, no dia 6 de outubro, enfrenta a Índia, em Calcutá.

E é justamente esse último compromisso que acende um sinal de alerta para o Flamengo.

A distância, o calendário e o tempo de recuperação tornam inviável o retorno de Arrascaeta e Varela a tempo de enfrentar o Santos, no dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o Flamengo, portanto, a Data FIFA não termina quando acaba o jogo da seleção. O problema continua viajando e pode desembarcar na Vila Belmiro justamente na forma de duas ausências importantes.