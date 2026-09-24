Arrascaeta em derrota do UruguaiDivulgação Uruguai
Uruguai perde para o Japão em amistoso sem brilho de Arrascaeta
Camisa 10 do Flamengo começou no banco e entrou apenas aos 23 minutos do segundo tempo, quando o empate ainda persistia no placar
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Flamengo sobra, Palmeiras desaba e o Mengão se isola na liderança
Apesar dos tropeços, Flamengo tira 8 pontos de vantagem do Palmeiras e abre 3 na liderança
Ayrton Lucas surpreende no Flamengo e números calam críticos
Números do lateral-esquerdo começam a falar mais alfo
Absurdo! Flamengo pode perder até 8 jogadores para seleções
Em reta final decisiva, o Rubro-Negro corre o risco de pagar uma conta que não é sua; entenda
No mesmo dia, Flamengo destrona Palmeiras duas vezes
Renda de Remo e Fla foi 63% maior do que Remo e Palmeiras
A afirmação de Samuel Lino como novo craque do Flamengo
Com 22 participações em gols, ele é considerado hoje mais importante que Arrascaeta no time
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