Ayrton Lucas em reconhecimento de gramado com o Flamengo no Equador. - Gilvan de Souza / Flamengo

Ayrton Lucas em reconhecimento de gramado com o Flamengo no Equador.Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2026 12:20

Ayrton Lucas ainda carrega no Flamengo o peso de uma desconfiança que parece não lhe dar trégua. Questionado por boa parte da torcida e muitas vezes tratado como uma peça provisória, o lateral ganhou espaço justamente quando a lesão de Alex Sandro abriu a porta da titularidade. E, diante da oportunidade, decidiu responder onde jogador de futebol costuma falar melhor: dentro de campo.



Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo Internet

Há ainda um dado que merece atenção: no recorte mais recente apresentado pelo FotMob, Ayrton aparece com 1.010 minutos disputados no Brasileirão, duas assistências e média geral de 7,06 na competição. Os números recentes desenham um cenário bastante favorável. Nos últimos dez jogos considerados, Ayrton acumulou uma sequência de atuações consistentes, com destaque para as notas 8,2 diante do Remo, 7,7 contra o Mirassol e 7,6 diante do Independiente del Valle. No Brasileirão, considerando as dez partidas utilizadas pelo levantamento do MatchesStats, são duas assistências, oito desarmes e nota média de 7,39.Há ainda um dado que merece atenção: no recorte mais recente apresentado pelo FotMob, Ayrton aparece com 1.010 minutos disputados no Brasileirão, duas assistências e média geral de 7,06 na competição.

Não é a estatística de um lateral que apenas ocupa espaço. É a fotografia de um jogador que encontrou regularidade justamente quando precisava transformar oportunidade em afirmação.

Nas últimas partidas, o Flamengo venceu Remo, Mirassol e Botafogo, além de superar o Independiente del Valle por 2 a 0 em Quito. Contra os equatorianos, Ayrton permaneceu em campo por 86 minutos e recebeu nota 7,6 no FotMob.

É verdade que ainda existem pontos a corrigir. Ayrton não vive uma fase de protagonismo ofensivo absoluto e não marcou nos dez jogos analisados. Mas futebol não se resume ao gol. Há valor na regularidade, na entrega, na capacidade de sustentar uma sequência e, sobretudo, na maneira como um jogador responde quando a oportunidade bate à porta.

Ayrton Lucas talvez ainda não tenha conquistado definitivamente a arquibancada. Mas está fazendo algo mais importante: está oferecendo argumentos para conquistá-la.

E, no futebol, às vezes é assim. O jogador que entra pela porta deixada aberta por uma lesão pode acabar descobrindo que aquela porta também conduzia ao seu melhor momento.