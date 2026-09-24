Gakpo comemorando o gol de empate contra a Alemanha na Liga das Nações - Divulgação / Holanda

Gakpo comemorando o gol de empate contra a Alemanha na Liga das NaçõesDivulgação / Holanda

Publicado 24/09/2026 18:12





Com novos treinadores, as seleções entraram em campo tentando apagar o vexame de não irem além do primeiro mata-mata da Copa. A Alemanha caiu nos pênaltis diante do Paraguai, enquanto a Holanda também se despediu nos tiros livres, superada por Marrocos. Decepções na Copa do Mundo de 2026, com quedas precoces ainda na fase de 16-avos, Holanda Alemanha estrearam na nova temporada nesta quinta-feira (24), em Amsterdã, pelo Grupo 2 da Liga das Nações. Sob nova direção e com meta de apagar o vexame apresentado no Mundial da América do Norte, as seleções fizeram um jogo movimentado e com muitas emoções. No fim, Gakpo salvou os mandantes ao definir o 1 a 1 na estreia dos badalados Jürgen Kloop e Xavi Hernández.Com novos treinadores, as seleções entraram em campo tentando apagar o vexame de não irem além do primeiro mata-mata da Copa. A Alemanha caiu nos pênaltis diante do Paraguai, enquanto a Holanda também se despediu nos tiros livres, superada por Marrocos.





O jogo em Amsterdã foi bastante brigado e tenso por causa da falta de fair play no gol alemão, de Nmecha, e ainda contou com invasão ao gramado de um jovem torcedor quando restavam oito minutos para o fim. Gapko evitou a decepção caseira ao anotar nos acréscimos para uma Holanda bastante superior. Leia mais: Times das séries A e B pedem socorro financeiro ao governo federal O jogo em Amsterdã foi bastante brigado e tenso por causa da falta de fair play no gol alemão, de Nmecha, e ainda contou com invasão ao gramado de um jovem torcedor quando restavam oito minutos para o fim. Gapko evitou a decepção caseira ao anotar nos acréscimos para uma Holanda bastante superior.

Minuto de silêncio e gol polêmico

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio bastante emocionante em homenagem a Bartina, mulher do ex-técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, que morreu há oito dias, vítima de câncer. Cuidar da amada foi o principal motivo para a renúncia do cargo.



Em campo, o estreante Xavi Hernández mandou uma escalação bastante ofensiva da Holanda, na qual preteriu o artilheiro Memphis Depay, do Corinthians, fora da convocação, mas com "portas abertas" na seleção.





Do outro lado, o também estreante Jürgen Kloop acabou perdendo de última hora Musiala, com dores na coxa e surpreendeu com o experiente lateral e capitão Kimmich atuando no meio-campo. A estratégia era valorizar a posse de bola diante de um oponente com peças velozes e que queria surpreender nos lançamentos longos e na correria para cima da defesa alemã, sobretudo com Summerville.



A Alemanha iniciou o confronto com a bola e rondando a área rival. Aos poucos, porém, os mandantes começaram a se soltar e assumiram as ações da partida. Após cobrança de escanteio, o capitão Van Dijk apareceu livre na pequena área e tirou o zero do marcador. Ter Stegen foi atrapalhado por Brobbey e após consulta do VAR, o lance foi impugnado.



O duelo deixou o futebol de lado por um tempo, com algumas entradas duras e desleais e Havertz acabou substituído com apenas 28 minutos após levar uma pancada de Van Hecke. Saiu lamentando muito.



Em lance no qual o fair play ficou de lado, com Brobbey caído por causa de um problema muscular sentido sozinho, em arrancada, o árbitro mostrou indecisão em parar o jogo. Os alemães deram sequência no lance e a bola sobrou para Nmecha anotar 1 a 0. A revolta laranja foi gigante, mas de nada adiantou.



Adeyemi, sem goleiro e livre na área, mandou pelo alto a chance de ampliar, para desespero de todos os companheiros e de Kloop, incrédulo com o erro de seu atacante. Ao menos aplaudiu as três defesas seguidas de Ter Stegen que evitaram a igualdade antes do intervalo. Leia mais: Como o Baltimore Ravens mudou a identidade sem abandonar a defesa Do outro lado, o também estreante Jürgen Kloop acabou perdendo de última hora Musiala, com dores na coxa e surpreendeu com o experiente lateral e capitão Kimmich atuando no meio-campo. A estratégia era valorizar a posse de bola diante de um oponente com peças velozes e que queria surpreender nos lançamentos longos e na correria para cima da defesa alemã, sobretudo com Summerville.A Alemanha iniciou o confronto com a bola e rondando a área rival. Aos poucos, porém, os mandantes começaram a se soltar e assumiram as ações da partida. Após cobrança de escanteio, o capitão Van Dijk apareceu livre na pequena área e tirou o zero do marcador. Ter Stegen foi atrapalhado por Brobbey e após consulta do VAR, o lance foi impugnado.O duelo deixou o futebol de lado por um tempo, com algumas entradas duras e desleais e Havertz acabou substituído com apenas 28 minutos após levar uma pancada de Van Hecke. Saiu lamentando muito.Em lance no qual o fair play ficou de lado, com Brobbey caído por causa de um problema muscular sentido sozinho, em arrancada, o árbitro mostrou indecisão em parar o jogo. Os alemães deram sequência no lance e a bola sobrou para Nmecha anotar 1 a 0. A revolta laranja foi gigante, mas de nada adiantou.Adeyemi, sem goleiro e livre na área, mandou pelo alto a chance de ampliar, para desespero de todos os companheiros e de Kloop, incrédulo com o erro de seu atacante. Ao menos aplaudiu as três defesas seguidas de Ter Stegen que evitaram a igualdade antes do intervalo.

Ter Stegen faz milagres, mas Gakpo salva

O segundo tempo começou com a Holanda ainda mais adiantada, fazendo de tudo para evitar um tropeço na estreia de Xavi Hernández. Acumulando oportunidades, a equipe da casa falhava na finalização e ainda viu Dumfries parar em milagre de Ter Stegen, em defesa com a ponta do pé direito. Meerdink ainda acertou no peito do goleiro chutando quase na pequena área e depois chegou um pouco atrasado no belo cruzamento.



As mãos na cabeça de Xavi retratavam a grande frustração do técnico e da torcida caseira, que sofria com tantas chances desperdiçadas em uma etapa de uma seleção apenas. A Holanda empilhada finalizações, enquanto a Alemanha buscava um contragolpe que não vinha. Meerdink não estava com a pontaria afinada em sua estreia ao carimbar a trave após leve desvio de Ter Stegen.



A Holanda lutou até o apito final e, merecidamente, conseguiu chegar à igualdade nos acréscimos, com Gakpo aparecendo livre para concluir a jogada que começou com roubada de bola, enfim superando Ter Stegen - pouco antes, o goleiro voou para espalmar a batida colocada de Van Bommel. A igualdade, mesmo vindo no fim, mostrou que a Alemanha precisa melhorar bastante, pois passou sufoco gigante. A chance de demonstrar melhor futebol pode ser no domingo, quando recebe a Grécia pela segunda rodada da Liga das Nações. No mesmo dia, os holandeses buscam o primeiro triunfo em visita à Sérvia.

