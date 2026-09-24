Quinnen Williams é defensor do Dallas Cowboys - Ian Maule / AFP

Quinnen Williams é defensor do Dallas CowboysIan Maule / AFP

Publicado 24/09/2026 20:05 | Atualizado 24/09/2026 20:11

Após mais de dez anos, o Dallas Cowboys volta a disputar um jogo internacional na temporada regular da NFL. O defensor Quinnen Williams, de 28 anos, vai jogar uma partida fora dos Estados Unidos pela terceira vez, mas será a primeira no Brasil. O jogador admitiu empolgação com a oportunidade, mas ressaltou a importância de manter o foco para conquistar a vitória.

"É muito empolgante. É a primeira vez que vou ao Brasil, mas, para vencer esses jogos, é preciso estar focado, agir com propósito e aumentar o senso de urgência. Então, é muito legal, mas é uma viagem de trabalho", disse Quinnen Williams.

O defensor disputou dois jogos internacionais com o New York Jets, em 2021 e 2024. Ambos foram em Londres. No primeiro jogo, foi derrotado pelo Atlanta Falcons por 27 a 20. Já no segundo, também perdeu para o Minnesota Vikings por 23 a 17. O jogador busca a primeira vitória internacional no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã. Ele minimizou a condição do gramado do estádio.

"Busco apenas tração. Se meus pés vão escorregar ou não, e coisas do tipo. Então, sim, com certeza vou conferir isso quando chegar lá. Todos na unidade defensiva trabalharam muito duro durante a pré-temporada. Os jogadores novos que chegaram encaixaram bem. É realmente aquela mentalidade de que, quando um sai, o próximo assume e dá conta do recado", completou.

Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro e o terceiro disputado no Brasil. A escolha pela cidade representa também uma expansão dentro do próprio projeto brasileiro. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da NFL, que já tem acordo para realizar jogos no país até 2030 (mais dois em São Paulo e outros dois no Rio).