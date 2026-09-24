Dallas Cowboys e Baltimore Ravens voltam a se enfrentar após dois anosRon Jenkins / AFP
Cowboys e Ravens colocam histórias distintas frente a frente no Rio
Equipes se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, e se reencontram após dois anos pela temporada regular
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