Dallas Cowboys e Baltimore Ravens voltam a se enfrentar após dois anos - Ron Jenkins / AFP

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens voltam a se enfrentar após dois anosRon Jenkins / AFP

Publicado 24/09/2026 15:35 | Atualizado 24/09/2026 15:48



Baltimore Ravens e Dallas Cowboys voltam a se enfrentar após dois anos e colocam duas identidades e histórias distintas frente a frente. O reencontro acontece no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL . Será o primeiro jogo da liga de futebol americano no Rio de Janeiro.

A diferença de idade entre as franquias ajuda a dimensionar o contraste. De um lado, uma das franquias mais tradicionais da liga, fundada em 1960 e dona de cinco títulos do Super Bowl. Do outro, uma equipe que nasceu apenas em 1996, mas que em três décadas construiu uma identidade própria e já conquistou dois campeonatos.

Quando o Dallas Cowboys disputou sua primeira temporada, em 1960, o Baltimore Ravens sequer existia. Foram necessárias mais de três décadas para que o futebol americano profissional voltasse a Baltimore, em 1996. No período, a franquia do Texas construiu sua história e conquistou todos os seus cinco Super Bowls entre 1971 e 1995.

Já o Baltimore Ravens, por sua vez, começou sua história em 1996 e teve Ray Lewis como um dos seus pilares logo nos primeiros anos. O linebacker se tornou um dos símbolos da franquia e foi o protagonista das duas conquistas de Super Bowl, em 2000 e 2012. Mesmo sendo uma franquia mais nova, os Ravens conseguiram se consolidar na liga.

As duas franquias construíram identidades diferentes. O Dallas Cowboys, por exemplo, construiu a sua história em torno de grandes ataques e quarterbacks, de Roger Staubach e Troy Aikman até Dak Prescott. Já o Baltimore Ravens, embora tenha um dos principais quarterbacks da liga atualmente, ficou conhecido pela força defensiva, tendo Ray Lewis como seu principal símbolo.

Apesar da diferença histórica, dentro de campo a história é diferente. O Baltimore Ravens costuma ser uma pedra no sapato do Dallas Cowboys e, inclusive, venceu o último encontro. Em 2024, os Ravens venceram por 28 a 25, em um jogo que foi definido apenas nos minutos finais. O time liderado por Lamar Jackson chegou a abrir 28 a 6, mas viu a equipe de Dak Prescott reagir no último quarto.