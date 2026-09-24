NFL chega ao Rio de Janeiro pela primeira vez - Luke Hales / AFP

NFL chega ao Rio de Janeiro pela primeira vezLuke Hales / AFP

Publicado 24/09/2026 07:00

O Rio de Janeiro vai receber uma partida da NFL pela primeira vez na história. Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular, e vão transformar o estádio de futebol mais emblemático do mundo em palco de futebol americano. Apesar da semelhança no nome, a experiência é diferente.

Para quem está acostumado com os 90 minutos do futebol, acompanhar uma partida da NFL pode parecer complicado no início. A principal diferença está na dinâmica do jogo. No futebol americano, as equipes se alternam entre ataque e defesa. O objetivo do ataque é avançar pelo campo e chegar à end zone adversária, enquanto a defesa tenta impedir esse avanço e recuperar a posse.

A regra mais importante para entender uma partida de NFL é a das quatro descidas (ou downs, em inglês). Quando uma equipe recebe a posse, ela tem quatro tentativas para avançar pelo menos 10 jardas. Se conseguir, ganha uma nova série de quatro descidas para tentar avançar mais 10 jardas. O objetivo é chegar na endzone e anotar o touchdown. Se não conseguir, perde a posse.

O que é um touchdown?

O touchdown é equivalente ao gol no futebol. É a principal forma de pontuação no futebol americano e vale seis pontos. Ele acontece quando um jogador leva a bola até a end zone adversária ou recebe um passe dentro dela. Cada end zone fica localizada nas extremidades do campo (é uma área pintada, normalmente com referência ao time mandante da partida).

Depois de um touchdown, a equipe ainda tem uma oportunidade de marcar pontos extras. A opção mais comum é o extra point, quando o kicker tenta acertar a bola entre as traves para marcar um ponto. Mas é possível a equipe escolher a opção de dar o passe ou correr com a bola para somar mais dois pontos. Neste caso, é necessário que alguém entre novamente na end zone com a posse.

O que é um field goal?

Há outras maneiras de pontuar no futebol americano, sem ser através do touchdown. E uma delas é com o field goal. Nem sempre o ataque consegue chegar à end zone. Quando uma equipe está em uma posição favorável no campo, pode optar pelo field goal. Nesse caso, o kicker tenta colocar a bola entre as traves. Se acertar, a equipe soma três pontos.

É comum que a decisão aconteça na quarta descida. Como já dito, cada equipe tem quatro tentativas em um ataque para conseguir andar 10 jardas. Os times geralmente usam apenas três das quatro chances, quando estão em uma situação de quarta descida longa ou em seu próprio campo. A ideia é gerenciar risco optando por chutar um punt (quando devolve a posse) ou um field goal.

E o punt?

Se a equipe estiver em uma situação ruim para tentar o field goal, eles geralmente escolhem chutar o punt. A intenção é simplesmente devolver a posse em uma posição de campo menos favorável para o adversário. O jogador responsável pelo chute tem como objetivo chutar a bola no local mais distante possível da end zone para dificultar a campanha do ataque adversário.

Importância da defesa

A defesa não precisa apenas impedir o ataque. Ela também pode marcar pontos. Uma das maneiras é através da interceptação. Quando um defensor captura um passe lançado pelo quarterback adversário, ele pode tentar carregar a bola até a end zone e marcar um touchdown. Não é algo comum, já que na maioria dos casos o defensor está muito distante da área, mas é possível.

Outra possibilidade é o fumble. Quando um jogador perde o controle da bola antes de a jogada terminar, o adversário pode recuperá-la e retornar até a end zone para marcar um touchdown. A recuperação da posse pela defesa é chamada de turnover. Existe ainda o safety, que vale dois pontos. Ele acontece quando o jogador que está com a posse é derrubado dentro da própria end zone.

Quanto tempo dura uma partida?

Uma partida da NFL é dividida em quatro quartos de 15 minutos, totalizando 60 minutos. Na prática, no entanto, os jogos duram muito mais do que uma hora por causa das paralisações do relógio, revisões, intervalos e outras interrupções. Há ainda uma regra bastante conhecida: a two-minute warning, uma parada automática quando faltam dois minutos para o fim do segundo e do quarto períodos.

O relógio também pode parar em situações como passes incompletos, jogadores saindo pela lateral, pedidos de tempo e algumas penalidades. Uma jogada de futebol americano começa com o snap, quando o center coloca a bola em jogo. A partir daí, ataque e defesa executam uma jogada planejada. Quando a jogada termina, a bola é considerada morta. Os jogadores voltam a se posicionar e uma nova jogada é preparada.