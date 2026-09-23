Presidentes constituintes da liga Futebol Forte União em reuniãoDivulgação/Liga Forte Futebol
Clubes cariocas da FFU receberão adiantamento de R$ 10 milhões
Todas as dez equipes que fazem parte do bloco da Liga Futebol Forte União irão embolsar o montante vinculado a meta de audiência
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Matheus Reis avança em recuperação de lesão no Fluminense
Atacante, de 19 anos, passou por testes de força e começou trabalhos de corrida após longo período afastado dos gramados no clube
Lamar Jackson mostra animação com jogo da NFL no Brasil: 'Fantástico'
Principal jogador do Baltimore Ravens, quarterback será uma das atrações da partida contra o Dallas Cowboys, no domingo (27), no Maracanã
Spinelli exalta torcida do Vasco: 'Mais popular do Brasil'
Atacante, de 29 anos, reforçou que Cruz-Maltino poderá lotar o Maracanã em partida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca
Presidente do Cuiabá sugere perda de pontos ao Vasco por 'estelionato'
Dirigente citou o Cruz-Maltino e outros dois clubes do Brasileirão por não-pagamento de dívidas, e cobra punições à CBF
Multa de R$ 5 milhões pesou em permanência de Diniz no Corinthians
Treinador está pressionado depois de eliminação na Libertadores; Alvinegro tem apenas três pontos de vantagem para a zona da degola
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