Presidentes constituintes da liga Futebol Forte União em reunião - Divulgação/Liga Forte Futebol

Presidentes constituintes da liga Futebol Forte União em reuniãoDivulgação/Liga Forte Futebol

Publicado 23/09/2026 20:11

Botafogo, Fluminense e Vasco, irão receber R$ 10 milhões adiantados pelo bloco em outubro deste ano. O pagamento é sobre direitos vinculados a metas de audiência. Todas as dez equipes que fazem parte da Liga Futebol Forte União (FFU), incluindo, irão receber R$ 10 milhões adiantados pelo bloco em outubro deste ano. O pagamento é sobre direitos vinculados a metas de audiência.

Só há previsão de pagamento desta parcela ao fim de temporada atual, mas esse valor já está garantido para todos os clubes associados a partir de outubro. Além dos dez integrantes da Série A, também foi aprovado o adiantamento para os 18 times da segunda divisão, no valor de R$ 1 milhão.



Os clubes da Série A do Brasileirão que fazem parte do bloco são: Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco.

Todas as decisões foram tomadas em Assembleia Geral Extraordinária, nesta quarta-feira (23), com todos os 33 integrantes do bloco.



O que é a FFU?

A Liga Futebol Forte União é um bloco econômico de clubes brasileiros que se uniram em julho de 2022 com o objetivo de unificar a negociação de direitos comerciais e de transmissão dos integrantes. Ela surgiu como uma oposição a Libra, após a própria oferecer uma proposta julgada como desigual, principalmente a respeito da distribuição de valores arrecadados com transmissão.

No meio do ano seguinte, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco criaram outro bloco chamado Grupo União, depois de saírem da Libra. Pouco depois eles acabariam se unificando com a Liga Forte Futebol e, desse modo, surgiu o FFU, como é conhecida hoje.

Qual a diferença da FFU para a Libra?

As maiores diferenças entre os blocos estão no modelo de gestão. A Liga Futebol Forte União tem diversos fundos de investimentos com poder de decisão em áreas, principalmente comerciais, enquanto a rival tem um modelo associativo direto, com poder total de decisão na mão dos integrantes.

Outro fator que separa bem as duas é a questão do adiantamento de pagamentos. Enquanto a FFU dá a opção aos clubes de adquirir capital e empréstimos de maneira rápida e prática, a Libra não adianta nenhum tipo de valor sobre os direitos de transmissão.

Por fim, o tamanho de cada um. Enquanto a FFU tem 33 associados, a Libra tem menos da metade disso, com apenas 15 participantes.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza