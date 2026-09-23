Lamar Jackson é o principal jogador do Baltimore Ravens - Scott Taetsch / AFP

Lamar Jackson é o principal jogador do Baltimore RavensScott Taetsch / AFP

Publicado 23/09/2026 20:05

Destaque do Baltimore Ravens, Lamar Jackson vive a expectativa de jogar pela primeira vez no Brasil. O quarterback, de 29 anos, será uma das grandes estrelas do jogo contra o Dallas Cowboys, no domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL , a liga de futebol americano. Em entrevista nesta quarta-feira (23), o jogador mostrou empolgação.

"Cara, vai ser fantástico (jogar no Brasil). Para mim é ótimo, nunca fui ao Brasil. Eu sei que já disse antes, mas nunca fui ao Brasil. Mas não só isso, também quero ver a Flock Nation. Soube que temos uma grande base de fãs no Brasil. Só de ver eles lá já vai ser incrível", disse Lamar Jackson.

Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro e o terceiro disputado no Brasil. A escolha pela cidade representa também uma expansão dentro do próprio projeto brasileiro. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da NFL, que já tem acordo para realizar jogos no país até 2030 (mais dois em São Paulo e outros dois no Rio).

Duas vezes eleito o MVP da temporada regular da NFL, Lamar Jackson representa um estilo de quarterback muito associado à mobilidade. Além da capacidade de lançar, ele é uma ameaça constante correndo com a bola, obrigando os adversários a lidar com diferentes possibilidades. Sua capacidade de escapar da pressão e produzir jardas no jogo terrestre o transformou em uma das principais referências da posição.

Na carreira, Lamar Jackson tem 23.167 jardas em passes e 6.596 jardas corridas, além de já ter anotado 36 touchdowns em corrida. Nos dois primeiros jogos da temporada 2026/27, o quarterback completou 38 dos 56 passes para 559 jardas, anotou dois passes para touchdowns e sofreu uma interceptação, com rating de 104,7. No jogo terrestre, ainda acumulou 74 jardas em 11 carregadas e marcou um touchdown.