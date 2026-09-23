Maracanã será o palco do primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel / AFP

Maracanã será o palco do primeiro jogo da história da NFL no Rio de JaneiroMauro Pimentel / AFP

Publicado 23/09/2026 16:21

NFL vem atravessando fronteiras nas últimas décadas e desembarcou no Rio de Janeiro. No próximo domingo (27), Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no Maracanã, às 17h25 (de Brasília), pela terceira semana da temporada regular. Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro e o terceiro disputado no Brasil.

A liga transformou os jogos fora dos Estados Unidos em uma das principais ferramentas de expansão. Desde 2007, quando New York Giants e Miami Dolphins se enfrentaram em Wembley, em Londres, a competição passou a levar partidas de temporada regular para diferentes países e continentes. Em 2026, a NFL terá a sua temporada mais internacional da história.

Até o fim de 2025, foram 62 jogos de temporada regular realizados fora dos Estados Unidos. Em 2026, a NFL programou mais nove, levando o total para 71 após a temporada de 2026. O jogo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys será a estreia do Rio de Janeiro na rota internacional da liga. Ao todo, serão nove partidas distribuídas em sete países e quatro continentes.

A escolha do Rio de Janeiro representa também uma expansão dentro do próprio projeto brasileiro. Depois de duas partidas em São Paulo, a NFL chegou ao Rio de Janeiro e preparou uma semana inteira de eventos e ativações pela cidade , com instalações na Praia de Botafogo, na Lagoa Rodrigo de Freitas e em Copacabana, além de experiências para os torcedores no próprio estádio no dia da partida.

O jogo no Rio de Janeiro será o segundo da NFL fora dos Estados Unidos em 2026. No dia 11 de setembro, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams por 27 a 7, em Melbourne, na Austrália. A liga ainda vai passar por Londres, Paris, Madrid, Munique e Cidade do México. Três cidades são estreantes no calendário internacional: Melbourne, Rio de Janeiro e Paris.

A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro. A NFL tem acordo para realizar jogos no Brasil até 2030, com mais dois jogos na capital paulista e outros dois na capital carioca. Com mais de 36 milhões de fãs, o país tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano.