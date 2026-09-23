Federico Higuaín era treinador do time B do Columbus Crew - Divulgação/Columbus Crew 2

Federico Higuaín era treinador do time B do Columbus CrewDivulgação/Columbus Crew 2

Publicado 23/09/2026 15:22 | Atualizado 23/09/2026 15:23

Federico Higuaín, irmão do ex-atacante argentino Gonzalo Higuaín , foi demitido do time B do Columbus Crew, dos Estados Unidos, na última terça-feira (22), após comentário sexista contra uma árbitra. O clube americano justificou a decisão e afirmou que os padrões esperados para um líder da equipe não foram atendidos.





“Determinamos que é do melhor interesse do nosso Clube, dos jogadores e da equipe de apoio demitir Federico Higuaín de suas responsabilidades. Após conversas esta semana e uma avaliação mais aprofundada do último mês, concluímos que os padrões do nosso Clube em relação ao que se espera de um líder de uma de nossas equipes não foram atendidos”, disse o gerente geral do Crew, Issa Tall. Leia mais: Mauro Júnior celebra primeira convocação para a Seleção: 'Muito feliz' “Determinamos que é do melhor interesse do nosso Clube, dos jogadores e da equipe de apoio demitir Federico Higuaín de suas responsabilidades. Após conversas esta semana e uma avaliação mais aprofundada do último mês, concluímos que os padrões do nosso Clube em relação ao que se espera de um líder de uma de nossas equipes não foram atendidos”, disse o gerente geral do Crew, Issa Tall.

Entenda a situação

O ocorrido aconteceu no último domingo (20), no duelo entre o Columbus Crew B e o Carolina Core, pela 30ª rodada da MLS Next Pro (liga de transição). Na ocasião, após o final do jogo, no momento em que o argentino foi cumprimentar a árbitra, ele afirmou: “Não se esqueça que isso é um jogo de homens”. Higuaín foi expulso e recebeu uma suspensão inicial de dois jogos.



Segundo a Associação Profissional de Árbitros de Futebol (PSRA), o treinador também cometeu dois atos deliberados de abuso físico ao apertar a mão da árbitra e se recusar a soltá-la mesmo após três pedidos. Em comunicado, a entidade classificou a situação como sexista e humilhante e criticou a punição aplicada ao treinador, considerando que a conduta deveria ter recebido uma sanção mais severa.



“As mulheres melhoram este esporte em todos os níveis. Não deveriam ter de suportar intimidação ou comentários degradantes para provar isso. Nossas árbitras demonstraram sua excelência no palco mundial”, afirmou a PSRA.

Quem é Federico Higuaín?

Irmão de Gonzalo Higuaín, Federico também foi jogador, revelado pelo River Plate (ARG). O ex-meio-campista acumulou passagens por Besiktas (TUR) e América (MEX). Sem espaço na Europa, Federico retornou ao futebol argentino e atuou por Independiente e Godoy Cruz até migrar para os Estados Unidos, onde jogou pelo Columbus Crew. Em seguida, acumulou passagens por Inter Miami e DC United antes de se aposentar em 2022.



Em 2025, Higuaín foi oficializado como treinador do time B do Columbus Crew. Na atual temporada, a equipe está na terceira colocação, com 45 pontos.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbin sob supervisão de Joao Vitor Cravo