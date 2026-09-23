Cristiano Ronaldo em treino da seleção de PortugalDivulgação / seleção de Portugal
Cristiano Ronaldo revela duas metas antes de se aposentar: 'Sou capaz'
Craque português de 41 anos foi convocado pelo técnico Jorge Jesus e ainda tem objetivo a alcançar com a seleção de Portugal
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Jogador, de 23 anos, está emprestado ao Cruz-Maltino até dezembro; clube de São Januário tem opção de compra no valor de R$ 58,5 milhões
NFL promove clínica de flag football e evento de negócios e diplomacia
Projeto 'The Huddle Abroad Rio' terá presença de membros do Miami Dolphins, autoridades e comunidades brasileiras e americanas