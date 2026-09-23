Cristiano Ronaldo em treino da seleção de Portugal - Divulgação / seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo em treino da seleção de PortugalDivulgação / seleção de Portugal

Publicado 23/09/2026 14:05

Cristiano Ronaldo evita falar em fim da carreira, mesmo com a aposentadoria próxima. Aos 41 anos, o astro foi convocado por Jorge Jesus para a largada de Portugal na Liga das Nações e não escondeu que vencer a competição é uma de suas metas. Alguma mais? "Alcançar os mil gols é um dos meus objetivos, quero alcançar, mas não é obsessão". Ele está com 979.

Em entrevista coletiva na qual mostrou-se irritado quando questionado sobre seu preparo físico e se teria condições de atuar por 90 minutos, Cristiano Ronaldo não escondeu que sonha com nova taça pela seleção para fechar de maneira histórica sua carreira.

"Ainda parece o meu primeiro ano aqui na seleção portuguesa, sim. E continuo provando que sou capaz de estar aqui. Consigo marcar gol e provei isso com a seleção e com meu clube (Al-Nassr, da Arábia Saudita)", respondeu, ao ser questionado sobre ter sido lembrado por Jorge Jesus.

Ao destacar seu bom momento, o astro acabou se irritando ao ver sua questão física colocada em dúvida pelo fato de Portugal atuar quatro vezes nesta Data Fifa. Perguntou ao repórter se ele vinha acompanhando seus jogos no Al-Nassr, o que acabou sendo decisivo para acabar com a polêmica.

Sincero, aproveitou para explicar o motivo de ainda estar na seleção aos 41 anos. "Estou bem comigo mesmo, sei quem sou e sei o que faço para estar aqui. Quando eu sentir que não estou fazendo nada aqui, vou embora", afirmou, admitindo que não atuará os 90 minutos em todos os jogos. "Óbvio que não."

Portugal larga na Liga das Nações com quatro compromissos em sequência: País de Gales nesta quinta, Noruega, domingo, Dinamarca, dia 1º de outubro e novamente os noruegueses, dia 4.

Astro reclama das bolas durante treino

Cristiano Ronaldo vem treinando forte com os companheiros de Portugal para uma boa largada na Liga das Nações. O astro, contudo, mostrou-se indignado nas atividades do dia com a calibragem da bola e mostrou-se revoltado.

"As bolas estão uma m...", disparou em aquecimento com apenas um toque na bola. "Então, não enchem as bolas?", cobrou o astro da equipe nacional, que aos 41 anos ainda esbanja ótimo preparo físico.