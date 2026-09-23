Clínica de Flag Football e STEM em evento da NFL em Melbourne, na Austrália - Divulgação

Clínica de Flag Football e STEM em evento da NFL em Melbourne, na AustráliaDivulgação

Publicado 23/09/2026 12:43 | Atualizado 23/09/2026 15:55

cerca de 100 jovens brasileiros de 7 a 16 anos participarão de uma clínica especial organizada pela liga americana em parceria com a Embaixada e o Consulado dos EUA no país. O primeiro jogo da NFL no Rio também será uma oportunidade para promover intercâmbio cultural e diplomacia esportiva em meio às tensões entre os governos de Brasil e Estados Unidos. Na véspera do confronto de domingo (27) entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys , no Maracanã,organizada pela liga americana em parceria com a Embaixada e o Consulado dos EUA no país.

A ação faz parte do programa 'The Huddle Abroad Rio', que promoverá dois eventos distintos. Os fundamentos de flag football, modalidade esportiva que estreará na Olimpíada de Los Angeles-2028, serão ensinados em conjunto com atividades da educação STEM (ensino interdisciplinar com matemática, ciência, tecnologia e engenharia).



A clínica ainda contará com profissionais da comissão técnica do Miami Dolphins, o ex-jogador da franquia Durval Queiroz Neto, conhecido como Duzão, e representantes da NFL. Fuzileiros navais do Brasil e dos Estados Unidos, assim como voluntários da comunidade também participarão da interação com os jovens para intercâmbio cultural.



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Evento da NFL para convidados



O programa 'The Huddle Abroad Rio' também promoverá outro evento nesta semana, mais voltado para a diplomacia esportiva e negócios. O encontro organizado também pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos acontece na sexta-feira (25) e será exclusivo para convidados, incluindo autoridades governamentais, dirigentes da NFL e das franquias, executivos, líderes comunitários e parceiros.



A proposta é discutir o uso do esporte como ferramenta para aproximar Brasil e Estados Unidos, ampliar oportunidades e os negócios envolvendo a NFL no país.



Baltimore Ravens x Dallas Cowboys no Maracanã



A histórica primeira partida da NFL no Rio de Janeiro está marcada para o domingo (27) e começa às 17h25 (de Brasília), no Maracanã. Mas durante a semana haverá várias ativações na cidade.



Entre as ações estão: balão de ar quente temático sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma escultura gigante de uma camisa de futebol americano na Praia de Copacabana e uma bola da NFL de grandes dimensões na Praia de Botafogo.



O público também poderá visitar a Super Bowl Gallery, no Shopping Leblon, enquanto a NFL Rio Run será realizada no Parque Garota de Ipanema. Lojas da liga americana também venderão produtos no Pão de Açúcar e aeroportos Santos Dumont e Galeão.





