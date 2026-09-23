Clínica de Flag Football e STEM em evento da NFL em Melbourne, na AustráliaDivulgação
NFL promove clínica de flag football e evento de negócios e diplomacia
Projeto 'The Huddle Abroad Rio' terá presença de membros do Miami Dolphins, autoridades e comunidades brasileiras e americanas
Evento da NFL para convidados
Baltimore Ravens x Dallas Cowboys no Maracanã
Fred cita 'sonho' de treinar Fluminense e revela inspiração em Diniz
Ex-atacante, de 42 anos, contou que já teve convite para treinar equipe profissional e prega cautela em evolução em nova função
Possível mudança na quantidade de rebaixados gera debate na web
Alteração no número de descensos no Campeonato Brasileiro seria inspirada no modelo que as cinco grandes ligas europeias utilizam
Irmão de Higuaín é demitido após atitude sexista com árbitra
Treinador do time B do Columbus Crew foi expulso no fim da partida e recebeu suspensão inicial de dois jogos na MLS Next Pro
Justiça da França recusa recurso e julgará Hakimi, do PSG, por estupro
Defesa do marroquino entrou com ação no Supremo Tribunal de Versalles, a mais alta estância judicial francesa, que rejeitou o pedido
River Plate tem interesse na contratação de Rossi, goleiro do Flamengo
Argentino, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027; Rubro-Negro tem desejo de ampliar o vínculo do veterano e não deve facilitar saída
Mauro Júnior celebra primeira convocação para a Seleção: 'Muito feliz'
Lateral-esquerdo foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia, que acontecerão nesta Data Fifa
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