Hakimi é o capitão e principal nome da seleção marroquinaPaul Ellis / AFP
Justiça da França recusa recurso e julgará Hakimi, do PSG, por estupro
Defesa do marroquino entrou com ação no Supremo Tribunal de Versalles, a mais alta estância judicial francesa, que rejeitou o pedido
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Argentino, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027; Rubro-Negro tem desejo de ampliar o vínculo do veterano e não deve facilitar saída
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