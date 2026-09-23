Hakimi é o capitão e principal nome da seleção marroquina - Paul Ellis / AFP

Hakimi é o capitão e principal nome da seleção marroquinaPaul Ellis / AFP

Publicado 23/09/2026 14:55 | Atualizado 23/09/2026 15:15

O lateral-direito Achraf Hakimi enfrentará o banco dos réus por acusação de estupro contra uma jovem em 2023. A defesa do marroquino havia entrado com um recurso no Supremo Tribunal de Versalles, a mais alta estância judicial francesa, que recusou examinar o pedido nesta quarta-feira (23), encaminhando o caso à julgamento.

"Após três anos e meio de batalhas judiciais, depois de ser caluniada e arrastada para este caso pela defesa de Achraf Hakimi, minha cliente está convencida de que a justiça será feita e lutará até o fim (...)este processo ajude outras mulheres e contribua para a quebra do domínio da negação e da impunidade em torno da violência sexual, inclusive no mundo do futebol profissional", disse a advogada da vítima.

A decisão do Supremo Tribunal divulgada nesta quarta informa que Hakimi deve comparecer perante o Tribunal penal do departamento dos Hauts-de-Seine para responder sobre a acusação de estupro ocorrida há três anos. O recurso impetrado pela defesa do lateral do Paris Saint-Germain em Versalles era a última via no sistema judicial francês e agora o jogador terá de se defender perante o juiz.

O julgamento deve ocorrer possivelmente apenas em 2027. Em comunicado, o advogado Bertrand Périer explicou que o Tribunal de Cassação rejeitou o recurso de Hakimi e decidiu que "não havia fundamentos sérios para justificar sua admissão", de acordo com o parecer do relator e as conclusões do Procurador Geral. A defesa do jogador desmentiu a acusação e reforça a inocência.

A jovem, na época com 24 anos, conheceu o jogador através das redes sociais. Eles marcaram um encontro na casa do jogador e a mulher foi até o local em um carro de aplicativo. Segundo sua defesa, ao chegar no local, ela foi beijada à força e obrigada a ter relações sexuais não consentidas. O jogador marroquino sempre negou as acusações.