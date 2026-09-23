Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira em Brisbane, na AustráliaRafael Ribeiro / CBF
O primeiro compromisso nesta Data Fifa será justamente contra os australianos, na sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.
O técnico italiano mesclou os atletas durante as atividades e ainda não definiu a escalação, mas já deu alguns indícios de quem deve ir a campo. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães foram preservados durante a maior parte do tempo, só que têm tudo para serem titulares. Os dois são pilares da Amarelinha neste novo ciclo, de olho na Copa do Mundo de 2030.
Em campo reduzido, Vanderson, Marquinhos e Estêvão estiveram juntos no lado direito. Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr, no lado esquerdo. Danilo Santos formou dupla com Bruno Guimarães pelo meio e, no ataque, Raphinha atuou ao lado de Pedro.
A agenda do Brasil
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
A lista de convocados
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
. Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- Martinelli (Fluminense)
. Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)
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