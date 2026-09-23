Alison dos Santos conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos - AFP

Alison dos Santos conquistou o ouro nos Jogos Sul-AmericanosAFP

Publicado 23/09/2026 21:55 | Atualizado 23/09/2026 22:00

Alison dos Santos fez história mais uma vez. Recordista mundial nos 400m com barreiras, o Piu conquistou nesta quarta-feira (23) a medalha de ouro nos 400m rasos dos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina. Ele cravou o tempo de 44s61 na final, bateu o recorde da competição pelo segundo dia seguido e terminou a temporada abaixo de 45 segundos em todas as provas de 400m rasos.

Na final, Alison dos Santos terminou quase um segundo na frente do segundo colocado, o venezuelano Javier Gómez (45s48). Já o chileno Martín Kouyoumdjian, com 45s99, terminou na terceira colocação. Apesar disso, o Piu não bateu o recorde brasileiro da prova. A marca histórica ainda pertence a Sanderlei Parrela, que registrou 44s29, nos Jogos Sul-Americanos de 1999.

"Achei a prova boa, não tenho do que reclamar. A gente se programou para o Ultimate, aqui foi muito mais na vontade do que no preparo. Então chegar aqui e correr para 44 segundos duas vezes é maravilhoso. Foi uma boa temporada. Estou feliz, óbvio que queria correr mais rápido, estou sempre na vontade de querer mais, mas também tenho que ter gratidão e sair daqui feliz", disse Alison dos Santos.

Alison dos Santos, de 26 anos, viveu a sua melhor temporada da carreira. Em agosto, bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, que é a sua especialidade, registrando o tempo de 45s80, na etapa de Zurique da Diamond League. Ele também ganhou a primeira edição do Ultimate Championship, no dia 13 de setembro, em Budapeste (Hungria), quando fez 45s98.

Por fim, Alison dos Santos também foi campeão dos 400 metros com barreiras (46s48) e dos 400 metros rasos (44s60) do Troféu Brasil, em julho, no Ibirapuera. Na ocasião, o atleta paulista foi campeão brasileiro adulto em provas individuais pela primeira vez na carreira. Mesmo já sendo campeão mundial e duas vezes medalhista olímpico, ainda não tinha título nacional.