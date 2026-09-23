Alison dos Santos conquistou o ouro nos Jogos Sul-AmericanosAFP
Alison dos Santos conquista medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos
Recordista mundial, Piu bate marca do campeonato pelo segundo dia seguido e crava tempo de 44s61 na final dos 400m rasos
Alison dos Santos conquista medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos
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