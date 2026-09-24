Raphinha já marcou 14 gols nos primeiros oito jogos da temporada - Divulgação / Barcelona

Raphinha já marcou 14 gols nos primeiros oito jogos da temporadaDivulgação / Barcelona

Publicado 24/09/2026 20:43

Diretor esportivo do Barcelona, o luso-brasileiro Deco se rendeu ao bom momento de Raphinha e descartou uma nova tentativa de contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O centroavante argentino foi pivô de uma das maiores polêmicas da janela, ao forçar sua saída para o Barça por semanas e não obter sucesso . Em resposta à falha na transferência, que abriu espaço para início de temporada brilhante do atacante da Seleção, o dirigente blaugrana foi categórico.

"A ideia sempre era trazer um atacante com boa movimentação e capacidade de se entrosar com os demais, e Julián (Álvarez) era um desses jogadores. Não foi possível. Fizemos uma oferta, o clube sempre disse que não o venderia, então tivemos que buscar outras soluções. Julián (Álvarez) é passado. Temos que olhar para a frente, e estamos felizes. Espero que ele também esteja indo bem, que esteja ajudando seu clube", declarou o luso-brasileiro, em contato com a imprensa no evento Portugal Football Summit.



Semanas depois do fechamento da janela de transferências europeia e do fim da novela de Julián Álvarez, o Barcelona acabou arrumando uma solução caseira para a lacuna na posição de centroavante. O clube espanhol até contratou Gabriel Jesus para o setor, mas quem assumiu a vaga deixada pela saída do polonês Robert Lewandowski foi o capitão do time: Raphinha.

Depois de atuar em alto nível por duas temporadas como ponta-esquerda e, por vezes, como meia-atacante, o brasileiro foi deslocado pelo treinador Hansi Flick para jogar centralizado no ataque. Neste começo de ciclo, ainda se adaptando à nova função, o camisa 11 já anotou incríveis 14 gols e três assistências em apenas oito partidas.

"Estamos felizes porque descobrimos uma nova faceta de Raphinha. Mas o mais importante é que ele também está feliz. É diferente para ele, porque às vezes não está em contato com a bola o tempo todo como costumava estar, ele precisa estar preparado para atacar por trás dos zagueiros. Esperávamos que ele se saísse bem, mas não a esse nível", comentou Deco, deixando escapar certa surpresa pela adaptação-relâmpago de Raphinha à nova posição.

