Raphinha é o jogador da seleção brasileira com melhor início de temporada - Rafael Ribeiro/CBF

Raphinha é o jogador da seleção brasileira com melhor início de temporadaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/09/2026 11:47 | Atualizado 24/09/2026 13:38

quarteto titular para o amistoso de sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), contra a Austrália, não vive bom momento. A seleção brasileira tem Raphinha, Vini Jr, Endrick e Estêvão confirmados para o ataque neste início de ciclo até a Copa de 2030. A opção de Carlo Ancelotti não chega a surpreender diante do que deseja, mas, ainda assim, o

A exceção é Raphinha, o grande nome do futebol europeu neste inicio de temporada. O jogador do Barcelona vive um de seus melhores momentos na carreira e marcou 14 gols em apenas oito partidas, além de 3 assistências.

Referência de sua equipe, ele tem jogado como centroavante, participou diretamente de gols em todos os jogos e chega com status para ser o nome da seleção brasileira neste início de trabalho. Raphinha, entretanto, terá de apagar o histórico recente com a amarelinha, com atuações ruins e baixa produtividade na Copa do Mundo de 2026.



Ancelotti confia em recuperação de Vini Jr



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Outra referência do time de Carlo Ancelotti, Vini Jr vive situação oposta. Depois de brilhar no Mundial, o atacante está em baixa no Real Madrid, sofre críticas pelas atuações e já ouviu até vaias da torcida, apesar de elogios a Mourinho à nova postura de ajudar mais na defesa.



Coadjuvante neste início de temporada, marcou apenas um gol, há praticamente um mês, no 4 a 1 sobre o Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, contribuiu com três assistências, mas passou em branco nas últimas partidas.



"O momento dos dois é diferente. Obviamente, Raphinha está fazendo uma coisa espetacular em uma posição que não era sua, mas parece que agora é sua também. E o Vini pode ser que não esteja em seu melhor momento, mas a convicção que temos dos dois é que vão ser jogadores fundamentais para o futuro", disse Ancelotti.



Jovens sem oportunidade nos clubes



Além dos dois mais experientes, o técnico da seleção brasileira confia também na juventude de Estêvão, seu homem de confiança antes de se machucar e ficar fora da Copa, e Endrick. O problema é que ambos estão sem espaço em suas equipes e não têm ritmo, já que pouco atuaram nos últimos dois meses.



O jogador do Chelsea tem um pouco mais de minutagem, porque entrou em campo seis vezes. O problema é que virou um reserva de Xabi Alonso e conseguiu jogar quando o técnico poupou seus titulares nos dois jogos da Copa da Liga Inglesa.



Desta maneira, Estêvão pôde jogar 80 minutos contra o Luton Town e outros 45 contra o Leeds. O problema é que, nas quatro partidas importantes com o time principal, ele entrou sempre no fim, tendo somado apenas 23 minutos.



"Para nós, Estêvão e outros jovens são muito, muito importantes. E, mesmo se ele não jogar, não tiver minutos no clube, eu vou chamá-lo porque pensamos que é muito importante para o futuro", avisou o técnico italiano.



A pior situação é a de Endrick, que só jogou uma vez e por quatro minutos mais os acréscimos. O jovem de 20 anos teve um problema físico no início de trabalho com José Mourinho e ficou fora das primeiras partidas, perdendo espaço na forte concorrência do Real Madrid.



Relacionado quatro vezes, ele não saiu do banco em três e a situação já abre a possibilidade para que seja emprestado mais uma vez no fim do ano. Até lá, terá que conquistar espaço para não correr o risco de ficar fora também da seleção brasileira, como aconteceu em 2025, antes de ir para o Lyon.