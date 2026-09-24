Marquinhos em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Marquinhos em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/09/2026 08:30

Presente nas últimas três Copas do Mundo, o zagueiro Marquinhos, de 32 anos, é um dos jogadores mais experientes na convocação de Carlo Ancelotti para os primeiros amistosos do Brasil neste novo ciclo. O defensor do PSG exaltou a qualidade dos novos atletas, que tiveram chances com o técnico.





No total, Carlo Ancelotti chamou nove jogadores para a atual Data Fifa que jamais haviam tido qualquer oportunidade na seleção brasileira. São eles: Martinelli, Mauro Júnior, Otávio, Arthur Dias, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

"São jogadores que são capacitados para estar na Seleção, é por isso que estão aqui. A gente vê a qualidade dessa nova geração e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, para mais um ciclo, com essa molecada chegando agora. A gente tenta ao máximo passar experiências positivas a eles, as negativas eles vão aprender com o tempo. É se preparar da melhor forma para fazer um bom começo de ciclo, para dar continuidade nessa transformação", afirmou o zagueiro.

Marquinhos também comparou a diferença do começo de ciclo da seleção brasileira em relação a última Copa do Mundo. Na ocasião, depois da eliminação em 2022, a equipe iniciou sua fase depois da saída de Tite com Ramón Menezes como treinador interino.

"Estamos começando este ciclo com muito mais tranquilidade, com mais coisas boas do que no passado. Algumas mudanças no passado acabaram dificultando este começo de ciclo, hoje está um pouco mais estabilizado. É com mais tranquilidade que começamos desta vez, e a gente sabe o quanto é importante ter resultado, mesmo com mudanças e muitos jogadores novos", disse.

Marquinhos deverá ser titular no amistoso contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. A tendência é que a equipe seja escalada com: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Vini Jr, Raphinha, Estêvão e Endrick.

No total, a seleção brasileira vai fazer três amistosos na nova Super Data Fifa. Nesta sexta (25), enfrenta a Austrália, às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois na próxima terça (29), irá encarar novamente a mesma equipe, porém, em Brisbane. No próximo dia 3 (sábado), encara a Índia, em Calcutá.