Marquinhos em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Marquinhos destaca novidades em lista de Ancelotti: 'Qualidade'
Zagueiro, de 32 anos, é referência em novo ciclo da seleção brasileira; jogador do PSG deverá ser titular nesta sexta-feira (25)
Recuperado, Matheus Martins volta a treinar com o grupo no Botafogo
Ponta vinha tratando incômodo no músculo posterior da coxa e ainda não foi relacionado desde a transferência frustrada para o futebol russo
Bets podem rescindir contrato com clubes e mover ação contra o Governo
Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo são patrocinados por casas de apostas e têm chance de perder vínculos caso elas sejam proibidas
Raphinha assume a 10 e Endrick é o novo 9: veja a numeração do Brasil
CBF divulgou nesta quinta-feira (24) os números dos jogadores da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia
Boto cita relação 'muito positiva' com Bap e elogia janela do Flamengo
Diretor de futebol afirmou que muitos clubes são geridos 'de fora para dentro', e celebrou que o Mais Querido fuja deste padrão
Deco exalta 'nova faceta' de Raphinha e crava: 'Álvarez é passado'
Dirigente do Barcelona se mostrou surpreso com boa forma do brasileiro como centroavante e descartou nova investida pelo argentino
Caio Ribeiro comenta ausência de André e Nino na Seleção: 'São opções'
Volante do Wolverhampton está desde outubro de 2025 sem ser chamado para a Canarinho, enquanto Nino não é convocado desde 2023
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