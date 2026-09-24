Vini Jr segue sendo peça de confiança de Ancelotti - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr segue sendo peça de confiança de AncelottiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/09/2026 07:30

O Brasil terá uma equipe extremamente ofensiva na partida contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), em amistoso na cidade de Townsville, às 7h (de Brasília). O técnico Carlo Ancelotti confirmou que a Seleção irá jogar com Vini Jr, Raphinha, Estêvão e Endrick.





"Foi um período longo e bastante difícil, pois depois da Copa do Mundo não tínhamos tempo para nos reagrupar. Agora, acho que está dado um fim importante. Temos novos jogadores, temos novos jovens", afirmou em coletiva nesta quinta-feira (24).

O duelo será o primeiro da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. A tendência é que a equipe seja escalada com: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Vini Jr, Raphinha, Estêvão e Endrick.

Apesar de ter priorizado a convocação de jovens atletas, Carlo Ancelotti irá escalar sete jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 2022 e também não considera o começo de um novo trabalho na seleção brasileira.

"Não é que começamos um novo trabalho. Continuamos o trabalho feito até um ano, tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade", contou.

A CBF recebeu algumas críticas pelo fato de ter como primeiros amistosos os jogos contra a Austrália, e principalmente a Índia. Apesar da situação, Carlo Ancelotti acredita que são bons testes para a seleção brasileira iniciar um novo ciclo.

"Os jogos que vamos jogar aqui na Austrália são uma boa oportunidade para os jovens que temos aqui. Alguns deles não tiveram muita oportunidade de jogar, que podem acumular minutos com a Seleção", afirmou o treinador italiano.

No total, a seleção brasileira vai fazer três amistosos na nova Super Data Fifa. Nesta sexta (25), enfrenta a Austrália, às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois na próxima terça (29), irá encarar novamente a mesma equipe, porém, em Brisbane. No próximo dia 3 (sábado), encara a Índia, em Calcutá.