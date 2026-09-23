Anderson Daronco era famoso por seu físico - Luciano Belford / Agência O Dia

Anderson Daronco era famoso por seu físicoLuciano Belford / Agência O Dia

Publicado 23/09/2026 20:42

Parte do quadro da CBF desde 2008, Anderson Daronco é um dos árbitros mais famosos do Brasil, e muita da fama se deve ao seu "shape de fisiculturista". Porém, neste ano, o juiz apareceu com um físico totalmente repaginado: menos forte e muito mais magro. A dieta foi um pedido da própria comissão de arbitragem da confederação brasileira, de acordo com o "UOL".

A primeira conversa sobre o assunto aconteceu no início de 2025. A partir daí, o juiz, que aceitou a ideia de revolucionar sua forma estética, passou a ser acompanhado pela preparação física da comissão e, até maio deste ano, já havia perdido 9 kg. Nos últimos meses, a redução chegou aos 12 kg, segundo Rodrigo Martins Cintra, ex-presidente do quadro de árbitros da CBF.

"É simples, Daronco estava até pouco tempo com perfil estético adequado a outras atividades que não a arbitragem; então depois de muita conversa e alinhamento de expectativas, ele decidiu preparar como nunca antes seu perfil atlético", contou Cintra, em publicação nas redes sociais sobre o tema.

Por que Daronco perdeu tanto peso?

O intuito do juiz com o emagrecimento foi basicamente melhorar seu condicionamento físico. De acordo com a análise de Cintra, os músculos se tornavam um peso desnecessário para a função desempenhada por Daronco, além de dificultarem a "equação ideal da tomada de decisão". Sem contar que, com a mudança, ele ainda "aprimorou seu condicionamento cardiorrespiratório".

Vale reforçar, também, que a perda de peso demonstra uma tentativa de tornar a carreira do árbitro, atualmente com 45 anos, mais longeva. Afinal, o peso excessivo exige mais esforço das articulações de regiões passíveis de lesão, como o joelho e o tornozelo. Veja como Daronco ficou depois do emagrecimento:

Anderson Daronco em Flamengo x Mirassol, no dia 2 de setembro Reprodução / Instagram

Daronco explica novo visual

Anderson Daronco abriu o jogo sobre a mudança. O juiz confirmou o pedido da comissão de arbitragem e demonstrou concordar com a importância da perda de peso. Segundo ele, hoje em dia a profissão exige mais do que quando iniciou a carreira, em 2008.

"O futebol mudou em termos de dinâmica e velocidade desde quando comecei na arbitragem. Eu estava com um peso que não era compatível com o que o futebol estava exigindo de mim. E ainda vai exigir muito mais. Também já havia uma cobrança da comissão de arbitragem neste sentido", disse Daronco, ao "UOL".

"Sou um profissional de educação física, minha esposa é médica e junto com a minha família definimos uma estratégia multidisciplinar para chegarmos no parâmetro atual que são condizentes com as exigência que enfrento hoje na arbitragem e nas partidas de futebol", completou.