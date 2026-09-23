Diniz ao lado de Memphis Depay - Rodrigo Coca / Corinthians

Diniz ao lado de Memphis DepayRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 23/09/2026 19:20

Apesar das críticas e dos protestos dos torcedores, o Corinthians resolveu manter Fernando Diniz no cargo de treinador. Além de ter pesado o desejo dos líderes do elenco, outros fatores pesaram na decisão do Alvinegro e um deles teve cunho financeiro.

Vivendo problemas financeiros, o Corinthians teria que desembolsar R$ 5 milhões de multa rescisória, o valor é relativo a três salários do treinador. Além disso, as opções disponíveis no mercado não empolgaram a diretoria.

Depois da derrota para o Fluminense, no último domingo (20), Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Memphis Depay, líderes do elenco, se reuniram depois da partida com o executivo de futebol, Marcelo Paz, para reforçar a confiança em Fernando Diniz e pedir pela permanência do técnico.

Paz bancou a continuidade do técnico, depois da eliminação na Libertadores para o Estudiantes, depois de uma derrota por 1 a 0, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (16). Junto de outros responsáveis pelo departamento de futebol do clube, Paz entendeu que, por acreditar no trabalho da atual comissão técnica, uma mudança não faria sentido neste momento.

Os jogadores e os dirigentes do Corinthians acreditam que o trabalho de Fernando Diniz poderá evoluir depois da Data Fifa, com o retorno do atacante Yuri Alberto e mais tempo para treinar e ajustar o time.

A avaliação dos atletas é que Fernando Diniz impõe uma das melhores rotinas de trabalho que o Corinthians teve nos últimos anos. Os jogadores terão folga de segunda a quinta-feira e se reapresentarão no CT Joaquim Grava na sexta. O primeiro compromisso depois da Data Fifa será no dia 7 de outubro, contra o Internacional, no Beira-Rio. O confronto será direto na luta contra o rebaixamento.

Com a derrota para o Fluminense, o Corinthians permaneceu com 32 pontos e tem apenas três de vantagem sobre o Grêmio, primeiro clube na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda do Alvinegro é de 14%.

No total, Fernando Diniz já comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O aproveitamento do técnico é de 48,4%. Ele está no clube paulista desde o começo de abril.

