Diniz ao lado de Memphis DepayRodrigo Coca / Corinthians
Multa de R$ 5 milhões pesou em permanência de Diniz no Corinthians
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