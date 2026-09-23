Harry Kane é um dos destaques da Inglaterra - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Harry Kane é um dos destaques da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/09/2026 18:40 | Atualizado 23/09/2026 18:40

Um dos principais jogadores do mundo na atualidade, Harry Kane já pensa no que fará quando aposentar do futebol. O atacante inglês, de 33 anos, pretende continuar no esporte, mas quer se aventurar em uma outra modalidade: o futebol americano. Em entrevista ao jornal nova-iorquino "The Athletic", ele revelou que deseja jogar na NFL

"Tudo depende do que acontecer na minha carreira nos próximos cinco ou seis anos, da motivação e do que eu quiser fazer. A NFL é muito mais realista do que o golfe. Talvez, se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, possa haver uma conexão entre as duas coisas. Mas isso está na minha cabeça porque, neste momento, quero jogar o máximo que puder", disse.

Fã declarado da NFL, Harry Kane mantém uma relação próxima com o ex-quarterback Tom Brady. Por isso, o atacante inglês admite a possibilidade de jogar como kicker. Ele já havia manifestado interesse em experimentar a modalidade e voltou a ter contato durante a Copa do Mundo de 2026, que foi realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

No futebol americano, o kicker é o jogador responsável por por field goals e pontos extras, utilizando os pés para chutar a bola entre as traves. Harry Kane é conhecido pelo seu repertório na conclusão, sendo capaz de marcar gols com a perna direita, esquerda, de cabeça, de falta e com excelente aproveitamento em cobranças de pênaltis.

"Às vezes, quando você chega à minha idade, aos 33 anos, começa a pensar em aposentadoria ou no futuro. Mas estou tentando extrair tudo o que posso dos próximos dois, cinco ou dez anos. Vou continuar", completou o atacante inglês, que foi um dos destaques do futebol na última temporada e é um dos candidatos na disputa pela Bola de Ouro.