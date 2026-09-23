Harry Kane é um dos destaques da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Harry Kane revela desejo de jogar na NFL após aposentar do futebol
Atacante inglês é fã declarado da liga americana e mantém uma relação próxima com Tom Brady, considerado o maior da história do esporte
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Guga e Soteldo voltam a ser ausências em treino do Fluminense
Dupla foi preservada de vitória contra o Corinthians e não vem participando das atividades desta semana no CT Carlos Castilho
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Palmeiras vai tentar novamente a contratação de Danilo em janeiro
Volante, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2029, mas esteve próximo de deixar o Botafogo na janela de transferência da metade do ano
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Javier Tebas havia criticado o clube Merengue por reclamações sobre a arbitragem do clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo (20)
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