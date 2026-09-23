Evento aconteceu no auditório do Maracanã - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Evento aconteceu no auditório do MaracanãGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 23/09/2026 13:43 | Atualizado 23/09/2026 13:55

Representantes da NFL divulgaram, na manhã desta quarta-feira (23), planejamentos e ações para promover a partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, que acontecerá no próximo domingo (27), no Maracanã. Em apresentação no auditório do estádio, executivos garantiram que têm o objetivo de fazer o futebol americano crescer ainda mais no país ao longo dos próximos anos

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O diretor-geral da NFL do Brasil, Luis Martínez, celebrou a realização do confronto, que será o primeiro disputado no Rio na história do torneio. Ele também falou sobre os objetivos gerais para manter o crescimento do esporte na região. O diretor-geral da NFL do Brasil, Luis Martínez, celebrou a realização do confronto, que será o primeiro disputado no Rio na história do torneio. Ele também falou sobre os objetivos gerais para manter o crescimento do esporte na região.

"O Brasil é extremamente importante para a NFL, principalmente, pelas dimensões. É um país gigante e cada zona, cada região tem valores diferentes, coisas diferentes que podemos capitalizar como liga, mas primeiro, é preciso saber como capitalizar. [Nossas ações pela cidade são] um reflexo das coisas que estamos fazendo para entender os mercados e as cidades. Queremos uma experiência 100% autêntica, original, diferente. Não é só fazer um jogo da NFL em um estádio novo. Implica muito mais."



Martínez destacou as possibilidades que a NFL tem de conquistar novos públicos e ressaltou os números que a organização já acumula nas redes sociais brasileiras. "As redes da NFL Brasil estão dominando as redes internacionais da NFL. Muito mais que mercados muito mais desenvolvidos e que têm muito mais anos, como o México e a Alemanha. As redes sociais são uma maneira de deixar marcado como queremos falar, que tom de voz queremos usar, como queremos comunicar."

O gerente-geral da NFL Brasil também falou das atrações e propagandas espalhadas pela cidade, referentes ao duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Ele falou dos anúncios em BRTs e VLTs pela cidade, da bola oval gigante, que fica exposta para fotos em diferentes pontos da cidade ao longo da semana, e do balão em formato de capacete, entre outros.



"Nós estamos investindo no Brasil porque realmente, a NFL no Brasil chegou para ficar. Não é como dois anos atrás, quando a coisa era muito diferente, sem estrutura. Agora, temos uma estrutura muito mais sólida", afirmou. Luis também mostrou coleções da NFL de roupas com símbolos de clubes cariocas, como Vasco, Flamengo e Fluminense, além de camisas da Turma da Mônica jogando futebol americano.



Por fim, o diretor-geral da NFL do Brasil destacou que a organização tem um objetivo "agressivo". "A NFL tem que ser uma liga top 5 dentro do ranking dos esportes no Brasil. É complicado? Sim, porque aqui, respiramos, almoçamos e jantamos futebol. Mas o futebol também é parte da nossa estratégia. Quando entendemos como podemos usar o futebol a nosso favor, é super-rico."

Campanhas da NFL no Rio

O diretor de conteúdo internacional da NFL, Gerardo Chapa, apresentou campanhas de marca da organização. A principal delas, "A Gente Também Joga", destaca a prática do futebol americano e do flag football, uma modalidade semelhante, no Brasil. O empresário também divulgou um trailer do documentário "Depois do Impacto: a História do Coritiba Crocodiles" sobre o acidente sofrido pelo time paranaense em setembro de 2024 durante um trajeto de ônibus, resultando na morte de três atletas.



Na sequência, Gabi Bankhard, embaixadora global do flag football pela NFL e da seleção brasileira da modalidade, destacou o crescimento global do esporte e da modalidade brasileira. Já o diretor global de impacto social da NFL, Will Stone, comentou sobre ações sociais realizadas pela organização em parceria com projetos locais dentro de comunidades do Rio e São Paulo.

Série de atrações na cidade

O NFL Media Summit faz parte do cronograma de eventos realizados na cidade antes da partida deste domingo (27). A Super Bowl Gallery, um espaço com a exposição do Troféu Vince Lombardi, os 60 anéis do Super Bowl, um bar temático de Jack Daniel’s e outros itens históricos da NFL está montado no Shopping Leblon, Zona Sul, desde a última segunda-feira (21), das 10h às 22h. O espaço ficará disponível até este sábado (26).



Produtos oficiais estão disponíveis nas NFL Shops espalhadas pelo Rio - no Shopping Leblon, Pão de Açúcar e aeroportos Santos Dumont e Galeão - e São Paulo, com itens dos times, da coleção oficial do jogo e da NFL Brasil.

Planejamento operacional

No dia do confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no próximo domingo, a abertura dos portões do Maracanã está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros. A bola oval será chutada para o início do confronto às 17h25.