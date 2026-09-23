Eduardo Baptista é o novo técnico do InternacionalDivulgação / SC Internacional
Nessa investida emergencial, o técnico assinou um vínculo até o fim da temporada de 2026 com bonificação caso cumpra o objetivo de manter a equipe na elite do futebol nacional. Ele chega para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano.
Com um aproveitamento de apenas 33% na competição, o Colorado ocupa a 18ª posição com 28 pontos e só está à frente do Remo (23) e da lanterna Chapecoense (18). Em 28 rodadas, a equipe gaúcha obteve apenas seis vitórias, empatou dez vezes e amargou 12 derrotas.
Eduardo Baptista, que é filho do ex-treinador Nelsinho Baptista, estava no Criciúma. O técnico, que ainda comandou a equipe catarinense na derrota de 2 a 0 para o Operário-PR, nesta terça-feira (22), deixou seu ex-time na sexta posição do Campeonato Brasileiro da Série B com 47 pontos.
O novo comandante terá esse período de Data Fifa para tentar ajustar o Internacional na missão de se recuperar imediatamente no Brasileirão. O próximo confronto pela competição acontecerá no dia 7 de outubro, contra o Corinthians, também ameaçado pelo rebaixamento, na Neo Química Arena.
Eduardo Baptista esteve longe de ser a primeira opção do Colorado para tirar o time do fundo do poço. Antes de acertar com o treinador, o clube recebeu as negativas de alguns nomes como Luis Zubeldía, Jair Ventura e Diego Aguirre.
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