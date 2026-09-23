Eduardo Baptista é o novo técnico do Internacional - Divulgação / SC Internacional

Eduardo Baptista é o novo técnico do InternacionalDivulgação / SC Internacional

Publicado 23/09/2026 11:46

Eduardo Baptista, que é filho do ex-treinador Nelsinho Baptista, estava no Criciúma. O técnico, que ainda comandou a equipe catarinense na derrota de 2 a 0 para o Operário-PR, nesta terça-feira (22), deixou seu ex-time na sexta posição do Campeonato Brasileiro da Série B com 47 pontos.O novo comandante terá esse período de Data Fifa para tentar ajustar o Internacional na missão de se recuperar imediatamente no Brasileirão. O próximo confronto pela competição acontecerá no dia 7 de outubro, contra o Corinthians, também ameaçado pelo rebaixamento, na Neo Química Arena.