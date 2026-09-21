Pezzolano deixou o Internacional - Ricardo Duarte / Internacional

Pezzolano deixou o InternacionalRicardo Duarte / Internacional

Publicado 21/09/2026 07:00 | Atualizado 21/09/2026 08:50

Mais uma mudança no comando técnico dos clubes da Série A. A derrota para o São Paulo por 1 a 0, no último sábado (19), pelo Brasileiro selou o destino de Paulo Pezzolano no Internacional. Por meio das redes sociais, o clube gaúcho confirmou o fim da passagem do uruguaio na função de técnico.

Pezzolano foi contratado pelo Internacional logo no fim do ano passado, depois que o Colorado confirmou a permanência na Série A, depois de uma reta final bastante negativa. O uruguaio foi anunciado no dia 18 de dezembro de 2025.

No total, ele ficou à frente do Colorado por 262 dias. Foram 46 partidas, com 18 vitórias, 12 empates de 16 derrotas. Comandando o Internacional, o uruguaio teve um retrospecto muito ruim nos clássicos contra o Grêmio. Ele foi vice-campeão gaúcho e também eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o maior rival. Foram cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Pezzolano vinha pressionado e passou 10 jogos sem vencer no Brasileirão, mas foi bancado pela diretoria colorada mesmo com a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Grêmio. O treinador deixa o clube na 18ª colocação com 28 pontos.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão expostos no site "Infobola", o Internacional tem 66% de risco de ser rebaixado para a Série B. Apenas a Chapecoense com 99% e o Remo com 95% tem uma possibilidade maior que o Colorado neste momento.

Confira a nota oficial:

"O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.



O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.



O auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará as próximas atividades da equipe no CT Parque Gigante".