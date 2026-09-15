Léo Condé deixou o Remo - Ronald Felipe / Ceará

Léo Condé deixou o RemoRonald Felipe / Ceará

Publicado 15/09/2026 10:50

A derrota para o Bahia por 2 a 1, na última segunda-feira (14), pelo Campeonato Brasileiro, selou o destino do técnico Léo Condé, de 48 anos, no Remo. Por meio das redes sociais, o clube do Pará divulgou o fim da passagem do comandante. Foi a 17ª mudança na função entre clubes da competição em 2026.

Condé foi o segundo técnico do Remo no Brasileiro. Ele substituiu Juan Carlos Osorio, que foi demitido em março, logo no começo da competição. No total, o mineiro dirigiu o clube do Norte em 30 jogos, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.

Atualmente, o Remo está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 23 pontos e está a cinco pontos do Grêmio, primeiro clube fora da zona do rebaixamento para a Série B.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Remo é o segundo clube que tem maior risco de queda. O clube do Pará tem 89% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Apenas a Chapecoense com 99% tem um risco maior. Logo depois, aparece o Internacional com 57%. O Grêmio e o Mirassol têm 40%, e o Vasco, que está na zona de rebaixamento, tem uma possibilidade menor: 39%.

A demissão de Condé foi a 17ª troca de treinador entre os clubes da Série A em 2026. Com a saída do comandante, o Remo se igualou a Chapecoense, ao São Paulo, ao Botafogo e ao Vasco, que também já haviam demitido dois profissionais neste ano.

Confira a nota oficial do Remo:

"O Clube do Remo informa que Léo Condé não é mais treinador da equipe azulina. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta para Belém, após a partida contra o Bahia em Salvador. Com ele, também deixam o Remo os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão, além do preparador físico, Diego Kami Mura.



Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026 e comandou a equipe em 30 partidas com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.



O Remo agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua passagem pelo Clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira."