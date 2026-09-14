Formiga disputou sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas pelo Brasil - Sam Robles / CBF

Formiga disputou sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas pelo BrasilSam Robles / CBF

Publicado 14/09/2026 22:19

A ex-jogadora e atual diretora de Políticas de Futebol Feminino do Ministério do Esporte, Formiga, falou sobre a oportunidade que vê na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil , para impulsionar a modalidade. Durante a Women's International Football Summit (WIFS), espaço de discussão sobre o futebol feminino, a ex-atleta destacou que este é o momento para impulsionar o futuro da modalidade no País.

Para Formiga, o legado de sediar a Copa pode se espalhar pelo Brasil e não ficar restrito às cidades-sede. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Recife receberão partidas do Mundial, mas a ex-jogadora deseja que os frutos do torneio também alcancem outras regiões do País.

"Precisamos olhar com carinho para os projetos sérios que há anos vêm dando oportunidades a meninas. Que o legado da Copa possa atingir o máximo de meninas no país", comentou no evento.

A ex-jogadora também destacou que a competição pode aproximar o futebol feminino de cidades que não receberão partidas. Formiga citou a possibilidade de levar grandes seleções para outras regiões e defendeu que os projetos sociais que já trabalham com meninas sejam considerados no processo de expansão da modalidade.

"Mesmo que a Seleção não jogue lá, temos oportunidades de levar grandes seleções para lá, para despertar o interesse dessas cidades a começar a trabalhar futebol feminino. Mesmo clubes que não estão na Série A podem, através da Copa do Mundo, dar um 'start'", afirmou.

Formiga confia em bom desempenho da Seleção

A realização do Mundial no País também aumenta a expectativa em torno da seleção brasileira, que terá a vantagem de disputar a competição em casa. O Brasil busca seu primeiro título e tem como melhor campanha o vice-campeonato de 2007, quando perdeu a final para a Alemanha.

Formiga afirmou que o momento pode ser importante para a equipe e defendeu uma postura mais confiante na preparação para o torneio. Para a ex-jogadora, que se despediu da seleção em 2021, a proximidade da Copa deve ser encarada como uma possibilidade de transformar o futebol feminino brasileiro.

"Já vivemos muito com incertezas. Nossa fala tem que ser taxativa. Vai ser possível transformar. Precisamos acreditar. Quantos anos batemos na trave para ganhar a Copa do Mundo? Talvez essa seja a oportunidade. O momento chegou e é este", disse.