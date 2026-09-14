Troféu da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Troféu da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 20:00 | Atualizado 14/09/2026 20:01

Conmebol realizará uma experiência exclusiva para os torcedores a partir desta quarta-feira (16), no Rio de Janeiro. A Experiência Libertadores desembarca na Cidade Maravilhosa e reúne diferentes atrações, como o troféu, ídolos do futebol sul-americano e atrações interativas. O evento será gratuito, mas exige pré-cadastro no site oficial ( clique aqui ).

O evento será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro, sempre das 16h às 22h (de Brasília), na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Após a passagem pela Cidade Maravilhosa, a experiência segue para Montevidéu, no Uruguai, entre os dias 25 e 27 de novembro, antes da final da Libertadores, que será realizada no dia 28 no mítico Centenário.

"A Libertadores é o grande sonho de milhões de sul-americanos. Com a Libertadores Experience, queremos aproximar a Glória Eterna de crianças, jovens, famílias e torcedores, para que possam vivenciar toda a emoção e a magia do maior torneio de clubes da América do Sul", destacou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Os torcedores poderão viver momentos inesquecíveis, desde se encantar com um troféu gigante até passar por um espaço imersivo para tirar uma foto ao lado do mítico troféu original da competição. Além disso, o evento oferecerá a oportunidade única de encontrar lendas do futebol sul-americano, aproveitar diversas opções gastronômicas e viver cada momento ao ritmo da música.

A experiência foi pensada para todas as idades e oferecerá diferentes opções de entretenimento, como espaços para fotos, uma área infantil e a Arena, um espaço exclusivo com atividades esportivas e imersivas para que adultos e crianças coloquem suas habilidades à prova. Portanto, há espaços e atividades para que toda a família aproveite o evento ao máximo.

Informações do evento:

Datas: de 16 a 20 de setembro de 2026

Local: Enseada de Botafogo, Rio de Janeiro

Horário: das 16h às 22h

Acesso: entrada sujeita a pré-cadastro obrigatório