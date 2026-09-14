Yuri Cesár disputará a Copa do Golfo na Data FIFA de setembro - Divulgação

Yuri Cesár disputará a Copa do Golfo na Data FIFA de setembroDivulgação

Publicado 14/09/2026 19:44 | Atualizado 14/09/2026 20:07

Yuri César, ex- Flamengo e atualmente no Shabab Al-Ahli, foi novamente convocado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Esta Data FIFA, inclusive, pode marcar a estreia oficial do jogador pelo país.



O atacante, que conquistou a cidadania emiradense, recebeu sua primeira convocação em março deste ano e agora integra o grupo que disputará a Copa do Golfo. Os Emirados Árabes terão pela frente Iêmen, Bahrein e Catar na competição.

Vivendo a sétima temporada no Shabab Al-Ahli, Yuri César se consolidou como um dos principais atletas do futebol dos Emirados Árabes. Desde sua chegada ao clube de Dubai, em 2021, conquistou títulos, tornou-se ídolo da torcida e passou a ter papel de destaque no futebol local.

A regularidade apresentada ao longo dos últimos anos também contribuiu para a ascensão do cria rubro-negro ao time nacional.



"É uma satisfação enorme ser convocado mais uma vez para a seleção dos Emirados Árabes. Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, me sinto feliz no Shabab Al-Ahli e coroar tudo isso participando da seleção é uma honra enorme", disse.

"Esse país me acolheu desde meu primeiro dia nele e representá-lo é motivo de muito orgulho para mim. Espero continuar entregando um bom futebol e aproveitar da melhor forma essa oportunidade", completou.



Revelado pelo Flamengo e com passagem importante pelo Fortaleza, Yuri César já disputou 176 jogos pelo Shabab Al-Ahli, com 43 gols marcados e diversos títulos na galeria. Agora, ele busca refazer essa trajetória de sucesso na seleção dos Emirados Árabes.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato