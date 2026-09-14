Richarlison é jogador do Tottenham - Divulgação / Tottenham

Richarlison é jogador do TottenhamDivulgação / Tottenham

Publicado 14/09/2026 14:00

"Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga", disse.

Richarlison negociou com o Everto, da Inglaterra, seu ex-clube e também com o futebol turco, porém, sem acerto. O atacante ficou bem perto do Vasco, mas acabou não finalizando as conversas positivamente, porque recusou um contrato mais longo.

Na última sexta-feira (11), o brasileiro utilizou suas redes sociais para abordar a situação com o Vasco, lamentou pela falta de um acerto e promete que um dia irá jogar no Cruz-Maltino.

"Fala aí, torcida do Vascão. Essa semana foi tudo bastante corrido. Resolvi tirar um tempo para agradecer a torcida do Vasco, ao Pedrinho, ao Felipe, tivemos muito perto de estar assinando com o Vasco, meu time de coração, time de toda a minha família. Foi por pouco, eu deixei claro com o Pedrinho, com o Felipe, desde o começo da nossa conversa que eu queria defender o Vasco até dezembro, apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei claro que priorizaria o Vasco. Só que teve toda a questão envolvendo o Tottenham e aí acabou não acontecendo", disse.

Torcedor declarado do Vasco, o atacante desejava realizar o sonho de vestir a camisa do clube para também realizar o sonho do pai, que também é vascaíno. O desejo, porém, era de um vínculo somente até o fim da atual temporada. O jogado acredita que ainda tem mercado na Europa e a ideia era retornar para o Velho Continente em janeiro de 2027.

Revelado pelo América-MG, Richarlison ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Depois de se destacar em 2017, ele acabou negociado pelo Tricolor no meio da temporada e foi jogar no Watford, da Inglaterra. Posteriormente passou pelo Everton, vivendo sua melhor fase na carreira, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol mundial foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.